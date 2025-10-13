#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κούβα: Ο αντιφρονών Χοσέ Ντανιέλ Φερέρ έφυγε για τις ΗΠΑ

Δέχτηκε να φύγει στην εξορία, καταγγέλλοντας «βασανιστήρια, εξευτελισμό και απειλές» που δέχτηκε στη φυλακή. Είχε συλληφθεί τον Ιούλιο του 2021, όταν επιχείρησε να συμμετάσχει σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Κούβα: Ο αντιφρονών Χοσέ Ντανιέλ Φερέρ έφυγε για τις ΗΠΑ

Δημοσιεύθηκε: 13 Οκτωβρίου 2025 - 20:48

Ο Κουβανός αντιφρονών Χοσέ Ντανιέλ Φερέρ, ο οποίος εξέτισε ποινή κάθειρξης στην ανατολική Κούβα, αναχώρησε σήμερα Δευτέρα από το νησί με προορισμό τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

«Η αναχώρηση αυτή με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε κατόπιν επίσημου αιτήματος της κυβέρνησης αυτής της χώρας και της σύμφωνης γνώμης του Φερέρ», ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Στις 4 Οκτωβρίου ο Φερέρ ανακοίνωσε ότι δέχτηκε να φύγει στην εξορία, καταγγέλλοντας «τα βασανιστήρια, τον εξευτελισμό και τις απειλές» που δέχτηκε στη φυλακή. Ο 55χρονος Χοσέ Ντάνιελ Φερέρ υποστηρίζει εδώ και πολλά χρόνια τον ειρηνικό αγώνα για τη δημοκρατική αλλαγή στο νησί.

«Φεύγω από την Κούβα με την αξιοπρέπεια και την τιμή μου ψηλά και δεν φεύγω για πολύ», ανέφερε στην ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα η σύζυγός του Νέλβα Ορτέγκα.

Ο Φερέρ αφέθηκε ελεύθερος τον περασμένο Ιανουάριο, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που διαπραγματεύτηκε το Βατικανό επί προεδρίας του Τζο Μπάιντεν στις ΗΠΑ. Τον Απρίλιο όμως οδηγήθηκε και πάλι στη φυλακή.

Ο ιδρυτής της Πατριωτικής Ένωσης της Κούβας (Unpacu, κίνημα που δεν αναγνωρίζεται από την Αβάνα) είχε συλληφθεί τον Ιούλιο του 2021, όταν επιχείρησε να συμμετάσχει στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που συγκλόνισαν τότε το νησί. Οδηγήθηκε σε δικαστήριο που ήρε την αναστολή της ποινής του και τον έστειλε στη φυλακή για να εκτίσει τα 4,5 χρόνια στα οποία είχε καταδικαστεί το 2020.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Βενεζουέλα: Εκλεισε την πρεσβεία της στη Νορβηγία μετά το νόμπελ στη Ματσάδο

Συνεδριάζει εκτάκτως το ΣΑ του ΟΗΕ για τις εντάσεις ΗΠΑ - Βενεζουέλας

Νέο χτύπημα ΗΠΑ σε ναρκοπλοίο ανοιχτά της Βενεζουέλας

Η Βενεζουέλα καταγγέλλει «απειλητικές» πτήσεις αμερικανικών μαχητικών

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο