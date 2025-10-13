Κούβα: Ο αντιφρονών Χοσέ Ντανιέλ Φερέρ έφυγε για τις ΗΠΑ

Ο Κουβανός αντιφρονών Χοσέ Ντανιέλ Φερέρ, ο οποίος εξέτισε ποινή κάθειρξης στην ανατολική Κούβα, αναχώρησε σήμερα Δευτέρα από το νησί με προορισμό τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

«Η αναχώρηση αυτή με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε κατόπιν επίσημου αιτήματος της κυβέρνησης αυτής της χώρας και της σύμφωνης γνώμης του Φερέρ», ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Στις 4 Οκτωβρίου ο Φερέρ ανακοίνωσε ότι δέχτηκε να φύγει στην εξορία, καταγγέλλοντας «τα βασανιστήρια, τον εξευτελισμό και τις απειλές» που δέχτηκε στη φυλακή. Ο 55χρονος Χοσέ Ντάνιελ Φερέρ υποστηρίζει εδώ και πολλά χρόνια τον ειρηνικό αγώνα για τη δημοκρατική αλλαγή στο νησί.

«Φεύγω από την Κούβα με την αξιοπρέπεια και την τιμή μου ψηλά και δεν φεύγω για πολύ», ανέφερε στην ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα η σύζυγός του Νέλβα Ορτέγκα.

Ο Φερέρ αφέθηκε ελεύθερος τον περασμένο Ιανουάριο, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που διαπραγματεύτηκε το Βατικανό επί προεδρίας του Τζο Μπάιντεν στις ΗΠΑ. Τον Απρίλιο όμως οδηγήθηκε και πάλι στη φυλακή.

Ο ιδρυτής της Πατριωτικής Ένωσης της Κούβας (Unpacu, κίνημα που δεν αναγνωρίζεται από την Αβάνα) είχε συλληφθεί τον Ιούλιο του 2021, όταν επιχείρησε να συμμετάσχει στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που συγκλόνισαν τότε το νησί. Οδηγήθηκε σε δικαστήριο που ήρε την αναστολή της ποινής του και τον έστειλε στη φυλακή για να εκτίσει τα 4,5 χρόνια στα οποία είχε καταδικαστεί το 2020.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ