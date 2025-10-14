Το retail... έκαψε τα χέρια των short στις ΗΠΑ

Οι επενδυτές που στοιχηματίζουν κατά της ανόδου των αμερικανικών μετοχών αποδίδουν τις χειρότερες αποδόσεις τους εδώ και πέντε χρόνια στους... μικροεπενδυτές λιανικής.

Ένα καλάθι με τις 250 αμερικανικές μετοχές που είναι πιο δημοφιλείς στους short sellers (επενδυτές που ποντάρουν στην πτώση) έχει εκτιναχθεί κατά 57% φέτος, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε όσους στοιχημάτισαν στην πτώση τους, σύμφωνα με υπολογισμούς της εταιρείας δεδομένων S3 Partners.

Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση των μετοχών με υψηλό short interest από το 2020, όταν το συγκεκριμένο καλάθι είχε ενισχυθεί κατά 85%. Η εταιρεία εξόρυξης Bitcoin Terawulf και η εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων Hertz -η οποία είχε πτωχεύσει το 2021- έχουν εκτιναχθεί φέτος κατά 155% και 50% αντίστοιχα. Και οι δύο έχουν ποσοστό άνω του 40% των μετοχών τους δανεισμένο σε short sellers. Οι short sellers συνήθως δανείζονται μετοχές για να τις πουλήσουν, με στόχο να τις επαναγοράσουν αργότερα σε χαμηλότερη τιμή, ώστε να αποκομίσουν κέρδος από την πτώση τους.

Το ράλι των «απαξιωμένων» μετοχών συνέπεσε με το κύμα ενθουσιασμού για την τεχνητή νοημοσύνη και τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων, που ώθησαν τον δείκτη S&P 500 σε διαδοχικά ιστορικά υψηλά μετά την πτώση του Απριλίου, η οποία είχε προκληθεί από τους δασμούς «ημέρας απελευθέρωσης» του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο δείκτης σημείωσε μερική ανάκαμψη χθες από το ξεπούλημα της Παρασκευής, που είχε πυροδοτηθεί από τις νέες απειλές του Τραμπ για δασμούς κατά της Κίνας, παραμένοντας με κέρδη 13% από την αρχή του έτους, θυμίζει το Bloomberg.

Καθώς η άνοδος των τιμών τροφοδοτείται από την εισροή κεφαλαίων μικροεπενδυτών, οι short sellers υφίστανται βαριές απώλειες καθώς αναγκάζονται να κλείσουν τις θέσεις τους.

«Οι κύκλοι έχουν γίνει τόσο μακροί και οι διορθώσεις τόσο σύντομες, που η ζήτηση για παραδοσιακό short selling απλώς δεν υπάρχει», δήλωσε στους Financial Times ο Carson Block, ιδρυτής της Muddy Waters, γνωστής εταιρείας short selling.

«Όπως σε κάθε διόρθωση σήμερα, η εκδήλωση του κινδύνου δεν είναι παρά μια ευκαιρία να “αγοράσεις το ρημάδι το ντιπ” (BTFD)», είπε χαρακτηριστικά ο Block.

Επώνυμοι short sellers, όπως ο Nate Anderson της Hindenburg και ο Jim Chanos -που είχε ποντάρει κατά της Enron πριν την κατάρρευσή της το 2001- έχουν εγκαταλείψει τα τελευταία χρόνια, καθώς οι αμερικανικές αγορές μετοχών συνεχίζουν την αδιάκοπη άνοδό τους, εν μέρει χάρη στην ανάπτυξη των παθητικών επενδυτικών κεφαλαίων.

«Φέτος ήταν πραγματικά, πραγματικά δύσκολα», δήλωσε η Anne Stevenson-Yang, συνιδρύτρια της J Capital Research, εταιρείας που συνδυάζει ακτιβιστικό short selling και μακροπρόθεσμη ανάλυση. «Από το 2020 περιμένουμε όλοι η αγορά να γίνει πιο ορθολογική -και δεν έχει γίνει. Αντίθετα, ανεβαίνει, ανεβαίνει, ανεβαίνει συνεχώς».

«Οι μικροεπενδυτές είναι πιο πιθανό να “καβαλήσουν το κύμα”, είτε το κύμα δικαιολογείται είτε όχι», πρόσθεσε.

Λίγες εταιρείες αποτυπώνουν καλύτερα το αδιέξοδο των short sellers από την AppLovin, έναν διαφημιστικό όμιλο αξίας 200 δισ. δολαρίων, του οποίου η μετοχή έχει ενισχυθεί κατά 65% φέτος, παρά τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν σε πολλές εκθέσεις short selling ότι έχει υπερβάλει ως προς τις δυνατότητές της στην τεχνητή νοημοσύνη. Η AppLovin έχει απορρίψει κατηγορηματικά τις κατηγορίες για οικονομικές και λογιστικές παρατυπίες, δηλώνοντας ότι οι εκθέσεις «δεν έχουν καμία απολύτως βάση» και είναι «γεμάτες ανακρίβειες και ψευδείς ισχυρισμούς».

«Οι “σκουπιδομετοχές” έχουν αποδώσει τόσο εντυπωσιακά φέτος που είναι αδύνατο για οποιονδήποτε “ψαρεύει” σε εκείνη την πλευρά της αγοράς να επιτύχει», δήλωσε ένας επενδυτής σε μεσαίου μεγέθους αμερικανική εταιρεία short selling.

Για τους short sellers, απλώς υπάρχουν όλο και λιγότερα μέρη για να κρυφτούν».