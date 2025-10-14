Αφορολόγητα €2.000: Η Γερμανία δίνει μπόνους σε συνταξιούχους που δουλεύουν

Οι Γερμανοί που επιλέγουν να εργαστούν μετά την ηλικία συνταξιοδότησης θα μπορούν να κερδίζουν έως και 2.000 ευρώ το μήνα αφορολόγητα, στο πλαίσιο της προσπάθειας του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς να αντιμετωπίσει την έλλειψη εργατικού δυναμικού και να αναζωογονήσει τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το μέτρο θα κοστίσει 890 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ, την 1η Ιανουαρίου, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που είδαν οι Financial Times. Το λεγόμενο ενεργό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, μια προεκλογική υπόσχεση του Μερτς, αναμένεται να εγκριθεί από τον συνασπισμό του με τους Σοσιαλδημοκράτες την Τετάρτη.

Ο συνασπισμός του Μερτς επιδιώκει να μετριάσει τον αντίκτυπο της γήρανσης του εργατικού δυναμικού της Γερμανίας, καθώς η οικονομία αντιμετωπίζει έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού μετά από τρία χρόνια στασιμότητας. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια διαρθρωτική αλλαγή που επιτυγχάνεται από τη συμμαχία, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου «φθινοπώρου μεταρρυθμίσεων» που υποσχέθηκε ο καγκελάριος.

«Η γερμανική αγορά εργασίας αντιμετωπίζει διαρθρωτικές προκλήσεις ως αποτέλεσμα των δημογραφικών αλλαγών. Οι baby boomers θα συνταξιοδοτηθούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια, ενώ λιγότεροι νέοι εισέρχονται στην αγορά εργασίας. Αυτό οδηγεί σε έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων σε πολλούς κλάδους», αναφέρεται στο σχέδιο νόμου.

Φορολογικές ελαφρύνσεις

Η εργασία μετά τη συνταξιοδότηση επιτρέπεται στη Γερμανία, όπως και σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, αλλά το Βερολίνο θέλει να την καταστήσει πιο ελκυστική με φορολογικές ελαφρύνσεις.

Οπως αναφέρει το δημοσίευμα των FT, άλλες χώρες που ενθαρρύνουν την εργασία μετά τη συνταξιοδότηση είναι η Ελλάδα, με κάποια επιτυχία. Από τη στιγμή που η Αθήνα επέτρεψε στους συνταξιούχους που εργάζονται να διατηρήσουν το σύνολο της σύνταξής τους και να υπόκεινται σε μειωμένο φορολογικό συντελεστή 10% για το επιπλέον εισόδημά τους, ο αριθμός των συνταξιούχων που εργάζονται αυξήθηκε από 35.000 το 2023 σε πάνω από 250.000 τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το ελληνικό υπουργείο Εργασίας.

Η Γερμανία αντιμετωπίζει μερικές από τις πιο δύσκολες δημογραφικές προκλήσεις στην Ευρώπη, με 4,8 εκατομμύρια εργαζόμενους - το 9% του εργατικού δυναμικού - να συνταξιοδοτούνται έως το 2035, ασκώντας πίεση στο κράτος πρόνοιας και την οικονομία της.

Εκτός από τη μείωση του εργατικού δυναμικού, η Γερμανία έχει τον μικρότερο μέσο όρο ωρών εργασίας από όλες τις οικονομίες του ΟΟΣΑ. Εν τω μεταξύ, το ποσοστό των εργαζομένων μερικής απασχόλησης έχει υπερδιπλασιαστεί, φτάνοντας το 30% του εργατικού δυναμικού από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, κυρίως λόγω των γυναικών.

Το φορολογικό κίνητρο θα συμβάλει επίσης στη «διατήρηση της εμπειρίας και των γνώσεων στις εταιρείες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», θα οδηγήσει σε «συνολική αύξηση του ποσοστού απασχόλησης ενώ θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και στην αύξηση των κρατικών εσόδων», σύμφωνα με το σχέδιο νόμου.

Οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες θα καταβάλλουν κοινωνικές εισφορές για τους μισθούς αυτούς, προσφέροντας ανακούφιση στα πιεσμένα οικονομικά των συστημάτων υγείας και συντάξεων της Γερμανίας.

Πόσο θα κοστίσει

Η εκτίμηση για έλλειμμα φορολογικών εσόδων ύψους 890 εκατ. ευρώ ετησίως φαίνεται να βρίσκεται στο κατώτερο όριο των προσδοκιών των οικονομολόγων, υποδηλώνοντας ότι η κυβέρνηση ενδέχεται να μην αναμένει μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων.

Το Ινστιτούτο IW εκτιμά ότι το ετήσιο κόστος του μέτρου θα μπορούσε να προσεγγίσει τα 1,4 δισ. ευρώ, με περίπου 340.000 εργαζομένους να έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν το φορολογικό κίνητρο.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών δεν μπόρεσε να σχολιάσει αμέσως τις εκτιμήσεις.

Άλλοι σημειώνουν επίσης ότι η κυβέρνηση διατηρεί τα υπάρχοντα κίνητρα που έχουν θεσπιστεί για να ενθαρρύνει τους εργαζομένους να συνταξιοδοτηθούν ήδη από την ηλικία των 63 ετών. Η νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης στη Γερμανία είναι τα 67 έτη.

Ο αριθμός των ωφελουμένων από τα νέα μέτρα αναμένεται να αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου, σύμφωνα με τον Holger Schmieding, επικεφαλής οικονομολόγο της Berenberg Bank, με επιπλέον θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και τις κοινωνικές εισφορές που «θα αντισταθμίσουν με το παραπάνω το κόστος μέσα σε δύο έως τρία χρόνια».

«Είναι επίσης ένα σημάδι ότι η κοινωνία εκτιμά τη συμβολή των ηλικιωμένων που αποφασίζουν να παραμείνουν και να συνεισφέρουν», δήλωσε ο Schmieding, προσθέτοντας: «Ένα μικρό θετικό ψυχολογικό αποτέλεσμα με την πάροδο του χρόνου».