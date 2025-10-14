Αυστραλία: Καμπάνια €7,8 εκατ. για απαγόρευση των social media σε εφήβους

Η Αυστραλία πρόκειται να ξεκινήσει διαφημιστική εκστρατεία αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για να προωθήσει την πρώτη παγκοσμίως απαγόρευση της πρόσβασης των εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με βασικό σλόγκαν “για το καλό των παιδιών μας”, ενόψει του Δεκεμβρίου οπότε και τίθεται σε ισχύ το μέτρο.

Η διαφημιστική εκστρατεία αξίας 14 εκατ. δολαρίων Αυστραλίας (7,8 εκατ. ευρώ) έχει τίτλο “Για το καλό του”. Από το Σάββατο διαφημιστικά σποτ θα μεταδίδονται από την τηλεόραση, ενώ θα τοποθετηθούν στους δρόμους διαφημιστικές πινακίδες. Για την εκστρατεία θα επιστρατευθούν ακόμη και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά "ειρωνικό" τρόπο, όπως δήλωσε η Αυστραλή υπουργός Επικοινωνιών Ανίκα Γουέλς.

Σύμφωνα με τη Γουέλς, στόχος είναι να ενημερωθεί το κοινό για τις αλλαγές που θα γίνουν και να ενθαρρυνθούν οι γονείς “να αρχίσουν να συζητούν” για την απαγόρευση με τα παιδιά τους.

“Έχει τίτλο ‘Για το καλό του’ και σημαίνει για το καλό των παιδιών μας. Τελικά, κάνουμε αυτά τα πράγματα για το καλό των νέων στην Αυστραλία”, εξήγησε στους δημοσιογράφους.

Το διαφημιστικό βίντεο διάρκειας 45 δευτερολέπτων δείχνει κάποια παιδιά απορροφημένα στα κινητά τους την ώρα που ακούγεται ο αφηγητής να λέει: “Για το καλό της Κίρστι, για το καλό της Λούσι και της Άνια, για το καλό του Σαμ, για το καλό της Χόλι, για το καλό του Νόα, για το καλό της ευημερίας τους”.

Και προσθέτει: “Από τις 10 Δεκεμβρίου όσοι είναι κάτω των 16 ετών δεν θα μπορούν πλέον να αποκτούν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι μέρος ενός νέου νόμου που έχει στόχο να διατηρήσει ασφαλείς τους νέους κάτω των 16 ετών στο διαδίκτυο”.

Η Αυστραλία υιοθέτησε τη σχετική νομοθεσία τον Νοέμβριο του 2024 με στόχο να αυξήσει το ηλικιακό όριο για την απόκτηση λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τα 13 έτη στα 16.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι επεσήμανε ότι οι έρευνες έχουν δείξει ότι η υπερβολική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης βλάπτει τους εφήβους, καθώς βοηθά στη διάδοση της παραπληροφόρησης, προωθεί στρεβλά πρότυπα, επηρεάζει την αυτοεικόνα των νέων και διευκολύνει τον εκφοβισμό.

Ωστόσο οι μεγάλες πλατφόρμες του διαδικτύου αντιτίθενται σε αυτή την απαγόρευση.

Χθες Δευτέρα σε ακρόαση στο κοινοβούλιο της Αυστραλίας εκπρόσωποι του YouTube εκτίμησαν ότι η νέα νομοθεσία ενδέχεται να έχει “ακούσιες συνέπειες” και ότι “θα είναι εξαιρετικά δύσκολο” να εφαρμοστεί. Η πλατφόρμα, που ανήκει στην Alphabet, προειδοποίησε εξάλλου ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά της απαγόρευσης.

Η Γουέλς από την πλευρά της σημείωσε ότι θα συναντηθεί με εκπροσώπους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αυτή την εβδομάδα - όπως η Meta, το TikTok και το Snapchat-- για να τους “επαναλάβει τις προσδοκίες της κυβέρνησης σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της νομοθεσίας” .

“Είμαι σίγουρη ότι κατανοούν τις υποχρεώσεις τους βάσει του αυστραλιανού νόμου και ότι θα τις τηρήσουν”, σχολίασε.

