Κίνα vs ΗΠΑ: Κυρώσεις στη ναυτιλία ρίχνουν τις αγορές

Το Πεκίνο επέβαλε κυρώσεις σε αμερικανικές μονάδες ναυτιλιακού ομίλου, κλιμακώνοντας τη διαμάχη με τις ΗΠΑ και προκαλώντας πτώση στις διεθνείς αγορές.

Δημοσιεύθηκε: 14 Οκτωβρίου 2025 - 12:06

Η Κίνα επέβαλε κυρώσεις στις αμερικανικές μονάδες ενός γιγαντιαίου ναυτιλιακού ομίλου της Νότιας Κορέας και απείλησε με περαιτέρω αντίποινα μέτρα στον κλάδο, το τελευταίο σε μια σειρά ανταποδοτικών κινήσεων, καθώς το Πεκίνο και η Ουάσινγκτον ανταγωνίζονται για να αποκτήσουν πλεονέκτημα πριν από τις αναμενόμενες εμπορικές συνομιλίες.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι κυρώσεις, που στοχεύουν πέντε αμερικανικές μονάδες της Hanwha Ocean, προκάλεσαν πτώση των παγκόσμιων μετοχών σήμερα (Τρίτη), καθώς μειώθηκαν οι ελπίδες των επενδυτών για χαλάρωση των εντάσεων μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Η μετοχή της Hanwha Ocean πέφτει κατά 8%, ενώ οι μετοχές των κινεζικών ναυπηγείων ανέκαμψαν.

Οι κινήσεις της Κίνας κλιμακώνουν μια μακροχρόνια διαμάχη με τις ΗΠΑ για την κυριαρχία στη θάλασσα. Και οι δύο πλευρές έχουν ήδη επιβάλει ειδικά λιμενικά τέλη στα πλοία της άλλης, ενώ οι ΗΠΑ έχουν συσπειρώσει τους συμμάχους τους - ειδικά τη Νότια Κορέα - για να τις βοηθήσουν να αναζωογονήσουν την ετοιμοθάνατη αμερικανική ναυπηγική βιομηχανία.

Η ναυτιλία, η οποία διευκολύνει περίπου το 80% του παγκόσμιου εμπορίου, είναι μόνο ένα από τα σημεία διαμάχης στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ που έχουν κρατήσει τους παγκόσμιους επενδυτές σε αγωνία τις τελευταίες ημέρες. Το Πεκίνο έχει ενισχύσει τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, μεταξύ άλλων μέτρων, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επεκτείνει τους περιορισμούς στην πρόσβαση της Κίνας σε τσιπ και έχουν απειλήσει τη χώρα με επιπλέον δασμούς 100%.

