Ανάκαμψη ή ψευδαίσθηση; Οι Γερμανοί επενδυτές γεμίζουν ελπίδες

Ο δείκτης ZEW για τις προσδοκίες των επενδυτών αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο, δείχνοντας αισιοδοξία για ανάκαμψη της γερμανικής οικονομίας παρά τις δυσκολίες στον αυτοκινητοβιομηχανικό κλάδο.

Δημοσιεύθηκε: 14 Οκτωβρίου 2025 - 13:28

Η αισιοδοξία των επενδυτών για την οικονομία της Γερμανίας βελτιώθηκε τον Σεπτέμβριο, αντανακλώντας τις ελπίδες ότι τα μαζικά δημοσιονομικά μέτρα τόνωσης θα βγάλουν τη χώρα από την ύφεση.

Ο δείκτης προσδοκιών του ινστιτούτου ZEW αυξήθηκε σε 39,3 από 37,3 τον προηγούμενο μήνα. Οι αναλυτές σε μια έρευνα της Bloomberg ανέμεναν αύξηση σε 41,1. Ο δείκτης των τρεχουσών συνθηκών επιδεινώθηκε απροσδόκητα.

«Οι ειδικοί εξακολουθούν να ελπίζουν σε ανάκαμψη μεσοπρόθεσμα», δήλωσε ο πρόεδρος του ZEW, Achim Wambach. «Παρά τις συνεχιζόμενες παγκόσμιες αβεβαιότητες και την ασαφή εικόνα σχετικά με την εφαρμογή του κρατικού επενδυτικού προγράμματος, ο δείκτης ZEW προβλέπει μια μικρή αύξηση τον Οκτώβριο».

Οι προβλέψεις ότι η ανάπτυξη θα ανακάμψει το επόμενο έτος -χάρη σε δαπάνες δισεκατομμυρίων ευρώ για υποδομές και άμυνα- συνοδεύονται από προειδοποιήσεις ότι μια πραγματική ανάκαμψη δεν θα είναι δυνατή χωρίς την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ενώ η κυβέρνηση έχει παρουσιάσει σχέδια για την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων, παραμένει σε αδιέξοδο όσον αφορά άλλες μεταρρυθμίσεις.

Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των Porsche και BMW που έχουν πληγεί από τις χαμηλές πωλήσεις στην Κίνα και τους δασμούς των ΗΠΑ, έχουν μετριάσει τις προσδοκίες τους για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες φέτος, ενώ οι κατασκευαστές ανταλλακτικών όπως η Bosch ετοιμάζονται να απολύσουν χιλιάδες εργαζομένους.

