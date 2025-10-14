Αλμα 12% για τα κέρδη της JP Morgan το Q3, ρεκόρ για τη BlackRock

Ανοδο 12% στα κέρδη τρίτου τριμήνου ανακοίνωσε η JP Morgan, χάρη στα κέρδη του τμήματος deals και την ανάκαμψη των προμηθειών από τις επενδυτικές τραπεζικές υπηρεσίες.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ σε όρους ενεργητικού και καταθέσεων ανακοίνωσε ότι τα καθαρά έσοδα του τριμήνου αυξήθηκαν κατά 12% σε 14,4 δισ. δολάρια, από 12,9 δισ. δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών για 13,7 δισ. δολάρια.

Το τρίτο τρίμηνο ήταν ρεκόρ για τις δραστηριότητες των αγορών, με έσοδα σχεδόν 9 δισ. δολάρια.

Ο διευθύνων σύμβουλος Τζέιμι Ντάιμον δήλωσε ότι όλες οι δραστηριότητες «απέδωσαν καλά» και ότι η τράπεζα επωφελήθηκε από την ανάκαμψη των deals και των εισηγμένων εταιρειών.

Η BlackRock ανακοίνωσε νωρίτερα ότι τα υπό διαχείριση περιουσιακά της στοιχεία αυξήθηκαν σε ρεκόρ 13,5 τρισ. δολαρίων το τρίτο τρίμηνο, ενισχυμένα από τις ισχυρές εισροές σε όλη την επιχείρηση των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων iShares.

Κέρδη 5,6 δισ. και άλμα στα deals για τη Wells Fargo

Η Wells Fargo ανακοίνωσε κέρδη ύψους 5,6 δισ. δολαρίων και έσοδα ύψους 21,4 δισ. δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες.

Τα έσοδα από τις επενδυτικές τραπεζικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 32% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 554 εκατ. δολάρια, καθώς ο όμιλος επωφελήθηκε από την ανάκαμψη των deals σε ολόκληρο τον κλάδο.

Τα έσοδα από το τμήμα αγορών της Wells αυξήθηκαν στα 1,9 δισ. δολάρια, από 1,8 δισ. δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα, καθώς η συνεχιζόμενη μεταβλητότητα ενίσχυσε τους traders της Wall Street και τα έσοδα της τράπεζας από μετοχές, εμπορεύματα, συνάλλαγμα και πιστωτικά προϊόντα.