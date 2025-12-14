2026: Χαμηλό κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Καλή χρονιά για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις όσον αφορά το κόστος δανεισμού προβλέπεται να είναι το 2026. Σ’ αυτό συνηγορούν όλοι οι βασικοί παράμετροι που καθορίζουν το ύψος των επιτοκίων, όπως ο πληθωρισμός, η ανάπτυξη και άλλοι κρίσιμοι δείκτες που λαμβάνει υπόψη της η ΕΚΤ στις αποφάσεις της.

Με βάση αυτές τις παραμέτρους, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ήδη χαράξει τη στρατηγική της. Αυτή προβλέπει ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σταθερά στο 2% καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους, προδικάζοντας θετικές εξελίξεις για τους δανειολήπτες.

Ευρωπαϊκές πηγές που γνωρίζουν τα δεδομένα τα οποία αναλύονται στη Φρανκφούρτη σημειώνουν ότι, εκτός απροόπτου, ο πληθωρισμός θα διατηρηθεί κοντά στο 2% και το 2026. Παράλληλα, η ευρωπαϊκή οικονομία δεν αναμένεται να εξέλθει από τη ζώνη ασθενικής ανάπτυξης στην οποία βρίσκεται.

Το γ’ τρίμηνο του έτους η ευρωζώνη παρουσίασε ρυθμό ανάπτυξης 1,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Η επίδοση αυτή κινήθηκε ελαφρώς υψηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις των αναλυτών.

Σύμφωνα ωστόσο με οικονομικούς αναλυτές, η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην απότομη αύξηση των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ τους πρώτους μήνες του έτους. Η τάση αυτή συνδέεται με τον φόβο επιβολής δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ.

Για τον λόγο αυτό προβλέπεται διόρθωση της αύξησης των εξαγωγών και υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης σε χαμηλότερα επίπεδα στη συνέχεια. Τα δεδομένα αυτά ερμηνεύουν τη στρατηγική των σταθερών επιτοκίων που έχει υιοθετήσει η ΕΚΤ για το 2026.

Το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης των επιτοκίων κάτω από το 2% θα πρέπει, σε αυτή τη φάση, να αποκλειστεί. Μια τέτοια κίνηση θα δικαιολογούνταν μόνο σε περίπτωση απότομης επιδείνωσης της ευρωπαϊκής οικονομίας, κάτι που προς το παρόν δεν διαφαίνεται.

Τη γραμμή των σταθερών επιτοκίων έχουν ενσωματώσει στις προβλέψεις τους για το 2026 και οι τράπεζες. Εκτιμούν ότι τα δάνεια –στεγαστικά, επιχειρηματικά και καταναλωτικά– θα συνεχίσουν να αυξάνονται με υψηλούς ρυθμούς και το επόμενο έτος.

Σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει και ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών, ο οποίος είναι ήδη εμφανής στα στεγαστικά δάνεια. Τους τελευταίους μήνες παρατηρούνται μικρές, σταδιακές μειώσεις επιτοκίων από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Για το 2026 η αύξηση των στεγαστικών δανείων εκτιμάται ότι θα κινηθεί γύρω στο 10%, ποσοστό αντίστοιχο με εκείνο του 2025. Οι εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών αναμένεται να προσεγγίσουν τα 3,1 δισ. ευρώ, από 2,6 δισ. ευρώ φέτος.

Πρόκειται για άνοδο της τάξης του 20%, η οποία αποδίδεται στην αυξημένη ζήτηση για το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ». Καθοριστικό ρόλο παίζουν τόσο οι βελτιώσεις που εισήγαγε η κυβέρνηση όσο και το περιβάλλον χαμηλού κόστους χρήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διείσδυση της στεγαστικής πίστης στις αγοραπωλησίες ακινήτων παραμένει χαμηλή στη χώρα. Αυτό υποδηλώνει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω αύξησης τα επόμενα χρόνια.

Ενδεικτικά, το 2024, με αγοραπωλησίες ακινήτων ύψους 10 δισ. ευρώ, τα στεγαστικά δάνεια ανήλθαν μόλις σε 1,8 δισ. ευρώ. Το 2025, με συναλλαγές που εκτιμώνται στα 12 δισ. ευρώ, τα στεγαστικά θα φτάσουν τα 2,6 δισ. ευρώ.

Ενδείξεις ανόδου καταγράφονται και στην καταναλωτική πίστη, λόγω της καλής πορείας της οικονομίας και της αύξησης των εισοδημάτων. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ζήτηση δεν φαίνεται να σχετίζεται με την κάλυψη βασικών αναγκών.

Όσον αφορά τα επιχειρηματικά δάνεια, εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται με διψήφιους ρυθμούς και το 2026. Οι επιδόσεις αυτές αναμένεται να είναι υψηλότερες από τον μέσο όρο της υπόλοιπης Ευρώπης.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στα έργα υποδομών και στις μεγάλες επενδύσεις που υλοποιούνται στη χώρα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα, σημαντική είναι και η συμβολή των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.