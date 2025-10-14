#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η Ρωσία κατηγορεί τον Χοντορκόφσκι για απόπειρα πραξικοπήματος

Δημοσιεύθηκε: 14 Οκτωβρίου 2025 - 15:53

Οι ρωσικές αρχές απήγγειλαν νέες κατηγορίες κατά του Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, άλλοτε πλουσιότερου ανθρώπου της Ρωσίας και ενός από τους πιο προβεβλημένους επικριτές του Κρεμλίνου, υποστηρίζοντας ότι σχεδίαζε την ανατροπή του καθεστώτος του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η εγχώρια υπηρεσία πληροφοριών της χώρας (FSB) κατηγόρησε την Τρίτη τον πρώην μεγιστάνα της πετρελαϊκής Yukos ότι μαζί με άλλους 22 εξόριστους πολιτικούς, ακτιβιστές και επιχειρηματίες σχεδίαζαν πραξικόπημα.

Ο Χοντορκόφσκι και άλλοι φερόμενοι ως «ιδρυτές» της ομάδας κατηγορούνται επίσης ότι υποστήριξαν ουκρανικές μονάδες για να καταλάβουν την εξουσία με τη βία.

Αν και τα πρόσωπα αυτά έχουν εδώ και καιρό βρεθεί στο στόχαστρο των ρωσικών αρχών, η υπόθεση σηματοδοτεί ένα νέο στάδιο στην εκστρατεία του Κρεμλίνου κατά των επικριτών του και αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη ανησυχία για την επιρροή των αντιφρονούντων στο εξωτερικό.

Ο Χοντορκόφσκι αντιμετωπίζει επίσης ξεχωριστές κατηγορίες για δημόσια υποκίνηση σε τρομοκρατία, οι οποίες επισύρουν πιθανή ποινή ισόβιας κάθειρξης, αν εκδοθεί και καταδικαστεί.

Ο μεγιστάνας είχε περάσει 10 χρόνια σε φυλακή της Σιβηρίας για απάτη σε μια υπόθεση που θεωρείται ευρέως πολιτικά υποκινούμενη. Πήρε χάρη από τον Πούτιν και σήμερα διαμένει στο Λονδίνο.

