Νέα μέτρα κατά της κινεζικής βιομηχανίας σχεδιάζει η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο να υποχρεώσει τις κινεζικές εταιρείες να παραχωρήσουν τεχνολογία σε ευρωπαϊκές εταιρείες εάν θέλουν να δραστηριοποιούνται στη γηραιά ήπειρο, σε μια νέα δυναμική προσπάθεια να καταστήσει πιο ανταγωνιστική τη βιομηχανία της.

Τα μέτρα θα ισχύουν για εταιρείες που επιδιώκουν πρόσβαση σε βασικές ψηφιακές και κατασκευαστικές αγορές, όπως τα αυτοκίνητα και οι μπαταρίες, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg υπό τον όρο ανωνυμίας. Οι κανόνες θα απαιτούν επίσης από τις εταιρείες να χρησιμοποιούν μια καθορισμένη ποσότητα αγαθών ή εργασίας από την ΕΕ.

Η υποχρεωτική σύσταση joint ventures είναι άλλη μια επιλογή στο τραπέζι.

Ενώ οι κανόνες — που αναμένονται τον Νοέμβριο — τεχνικά θα ισχύουν για όλες τις εταιρείες εκτός ΕΕ, ο στόχος είναι να αποτραπεί η κατακυρίευση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας από τη μεταποιητική ισχύ της Κίνας.

Τα επιδοτούμενα κινεζικά προϊόντα έχουν κατακλύσει τις βιομηχανίες της ΕΕ και οι επικείμενοι περιορισμοί του Πεκίνου στις σπάνιες γαίες απειλούν να πιέσουν τους κατασκευαστές της γηραιάς ηπείρου. Ωστόσο, η στοχοποίηση της Κίνας -με βάση τον προστατευτισμό του Πεκίνου- είναι πιθανό να προκαλέσει αρνητική αντίδραση, ενδεχομένως βλάπτοντας την κρίσιμη εμπορική σχέση των δύο πλευρών.

«Εξετάζονται αρκετά μέτρα για την ενίσχυση μιας κραταιάς, ανταγωνιστικής και απαλλαγμένης από τον άνθρακα ευρωπαϊκής βιομηχανίας», δήλωσε ο Τομά Ρενιέ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσθέτοντας ότι «δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση σχετικά με το ακριβές πεδίο εφαρμογής και τη φύση των μέτρων».

Οι εντάσεις είναι ήδη υψηλές μεταξύ των δύο δυνάμεων. Η ΕΕ προχώρησε πρόσφατα σε διπλασιασμό των δασμών στις εισαγωγές χάλυβα, κάτι που πλήττει τις φθηνές κινεζικές εισαγωγές. Λίγες μέρες αργότερα, το Πεκίνο δήλωσε ότι θα υιοθετήσει νέους ελέγχους στις εξαγωγές ζωτικών σπάνιων γαιών, ωθώντας την ΕΕ να αναζητήσει τρόπους οικονομικής απεξάρτησής της από την Κίνα.

Η ΕΕ έχει αφιερώσει τα τελευταία χρόνια στην προσπάθεια να προστατεύσει τους εγχώριους κατασκευαστές από την Κίνα. Οι επερχόμενοι κανονισμοί θα επιταχύνουν αυτή την προσπάθεια, καθώς θα υποβληθούν στο πλαίσιο νομοθετικής πρότασης που ονομάζεται Νόμος για τη Βιομηχανική Επιτάχυνση.

Με το σχέδιό της, η ΕΕ μιμείται το Πεκίνο, το οποίο εδώ και καιρό θέτει αυστηρές παραμέτρους σε εξωτερικές εταιρείες που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά της. Ταυτόχρονα, η Κίνα έχει επενδύσει σημαντικά στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου μέσω της Πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος».

Εν τω μεταξύ, η Ευρώπη παλεύει με την υποτονική ανάπτυξη και τις αδύναμες επενδύσεις, λόγω της υποτονικής απόδοσης της Γερμανίας.

«Είναι απαραίτητο οι ξένες επενδύσεις, όπως σε μπαταρίες και άλλες καθαρές τεχνολογίες, να συνοδεύονται από μεταφορά τεχνολογίας και εξειδίκευση του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού», δήλωσε ο Βίκτορ βαν Χουρν, διευθυντής του βιομηχανικού συνδέσμου Cleantech for Europe. «Αυτό πρέπει να συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ».

Βασικό στοιχείο της επερχόμενης πρότασης θα στοχεύει στην υποστήριξη της νεοσύστατης ευρωπαϊκής βιομηχανίας ηλεκτρικών οχημάτων, δήλωσαν πηγές. Θα επικεντρωθεί, ειδικότερα, στη μεταφορά τεχνογνωσίας στην τεχνολογία μπαταριών, δεδομένου ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες της ΕΕ συχνά εξαρτώνται από την Κίνα για εξαρτήματα σε ηλεκτρικά οχήματα, μένοντας πίσω από κινεζικές ανταγωνίστριες, όπως η BYD.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ήδη εντείνει την παρουσία τους στην Ευρώπη, με την BYD να επενδύει σε εργοστάσιο στην Ουγγαρία και να δεσμεύεται να αυξήσει την παραγωγή μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων σε όλη την ήπειρο. Η CATL, από τους πιο προηγμένους κατασκευαστές μπαταριών της Κίνας, σχεδιάζει να στείλει 2.000 εργαζόμενους για την κατασκευή και το προσωπικό ενός εργοστασίου μπαταριών αξίας 4 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ισπανία, σε κοινοπραξία με τη Stellantis.

Σύμφωνα με την πρόταση, οι ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες που επιθυμούν να πουλήσουν αυτοκίνητα στην ΕΕ θα πρέπει να προμηθεύονται τοπικά συγκεκριμένη ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών. Επίσης, εξετάζεται η απαίτηση τα εργοστάσια ξένης ιδιοκτησίας να προσλαμβάνουν εργαζόμενους από την ΕΕ.