Η Λαγκάρντ δεν αποκλείει νέες μειώσεις επιτοκίων από ΕΚΤ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι δεν μπορεί να ανακοινώσει το τέλος των μειώσεων επιτοκίων, αν και επανέλαβε πως η νομισματική πολιτική και η οικονομία βρίσκονται «σε καλό σημείο».

Με την αβεβαιότητα να έχει «μειωθεί σημαντικά» μετά τη συμφωνία εμπορίου με τις ΗΠΑ, η Λαγκάρντ περιέγραψε τους κινδύνους για την οικονομική ανάπτυξη ως πιο ισορροπημένους και εκείνους για τον πληθωρισμό ως «σχετικά ισορροπημένους».

Όταν ρωτήθηκε από το CNBC εάν η νομισματική χαλάρωση έχει τελειώσει, η Λαγκάρντ απάντησε: «Ποτέ δεν θα έλεγα κάτι τέτοιο, γιατί πιστεύω ότι η δουλειά ενός κεντρικού τραπεζίτη δεν τελειώνει ποτέ»

Η Λαγκάρντ και οι συνάδελφοί της έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι είναι ικανοποιημένοι με τις τρέχουσες ρυθμίσεις της νομισματικής πολιτικής. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι βέβαιοι ότι τα επιτόκια είναι κατάλληλα για την επίτευξη του στόχου για πληθωρισμό 2%, ακόμη κι αν η οικονομία της ευρωζώνης πιέζεται από τους αυξημένους δασμούς των ΗΠΑ και την ανανεωμένη πολιτική αστάθεια στη Γαλλία.

Οι επενδυτές και οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι μειώσεις του κόστους δανεισμού έχουν ολοκληρωθεί, μετά από οκτώ διαδοχικές μειώσεις σε διάστημα ενός έτους, που οδήγησαν το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ στο 2%. Ωστόσο, ορισμένοι αξιωματούχοι δεν θέλουν να αποκλειστεί εντελώς το ενδεχόμενο περαιτέρω μειώσεων, καθώς οι προβλέψεις δείχνουν ότι η ασθενική ανάπτυξη ενδέχεται να οδηγήσει τον πληθωρισμό κάτω από τον στόχο τα επόμενα χρόνια.