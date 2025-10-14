Η Φινλανδία θεσπίζει «κόφτη χρέους» για δημοσιονομική σταθερότητα

Η Φινλανδία θα θεσπίσει έναν κοινοβουλευτικό «κόφτη χρέους», με στόχο να διορθώσει τα επιδεινούμενα δημόσια οικονομικά της.

Σύμφωνα με τον κανόνα που αναμένεται να εφαρμοστεί από το 2027, τα πολιτικά κόμματα θα συμφωνούν, πριν από κάθε γενική εκλογική αναμέτρηση, για το ανώτατο όριο δημοσιονομικού ελλείμματος που θα επιτρέπεται για τη θητεία της επόμενης κυβέρνησης, όπως ανακοινώθηκε σε σχετική εκδήλωση στο Ελσίνκι την Τρίτη.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, το εκάστοτε νέα κυβέρνηση θα καθορίζει στη συνέχεια τα συγκεκριμένα μέτρα περιορισμού του δανεισμού.

Η Φινλανδία καταγράφει συνεχή δημοσιονομικά ελλείμματα από το 2009 και προσπαθεί να αντιστρέψει την πορεία αυτή, η οποία τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε από τον αυξημένο δανεισμό για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και της ενεργειακής κρίσης.

Η χώρα των 5,6 εκατομμυρίων κατοίκων επιδιώκει να μειώσει το λόγο δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ, ο οποίος ανήλθε περίπου στο 84% του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με τη Eurostat, ώστε να πληροί τον κανόνα του 60% της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι να φτάσει το 40%, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τα επίπεδα των υπολοίπων σκανδιναβικών χωρών.

Στο πλαίσιο του σχεδίου, η διακομματική συμφωνία προβλέπει ότι ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ της Φινλανδίας πρέπει να μειώνεται κατά μέσο όρο τουλάχιστον 0,75 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως, για διάστημα οκτώ ετών, ή να παραμένει κάτω από το επίπεδο αυτό.

Το δημόσιο χρέος έχει αυξηθεί κατά περίπου 18 ποσοστιαίες μονάδες την τελευταία δεκαετία, καταγράφοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη μετά τη Ρουμανία, σύμφωνα με τη Eurostat.

Τον Ιούλιο, η πιστοληπτική ικανότητα της Φινλανδίας υποβαθμίστηκε για πρώτη φορά εδώ και μια δεκαετία, καθώς ο οίκος Fitch Ratings μείωσε την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της χώρας κατά μία βαθμίδα, από AA+ σε AA, που παραμένει η τρίτη υψηλότερη βαθμίδα.

Η συμφωνία προβλέπει ότι ο «κόφτης χρέους» μπορεί να ανασταλεί προσωρινά σε περίπτωση έκτακτης κρίσης που επηρεάζει τη Φινλανδία.

Το μόνο κοινοβουλευτικό κόμμα που δεν υποστήριξε την εισαγωγή του μηχανισμού ήταν η Αριστερή Συμμαχία.