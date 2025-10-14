#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στη Μόσχα μεταβαίνει ο Σύρος πρόεδρος Αλ Σάρα

Στο μενού θα βρεθούν οι ρωσικές ναυτικές και αεροπορικές βάσεις επί συριακού εδάφους, ενώ θα υποβληθεί αίτημα για παράδοση του Μπασάρ αλ Ασαντ στη Δαμασκό.

Δημοσιεύθηκε: 14 Οκτωβρίου 2025 - 20:27

Ο Σύρος πρόεδρος Αχμέντ αλ Σάρα θα επισκεφθεί αύριο Τετάρτη τη Μόσχα, μετέδωσε το φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό κανάλι Syria TV, μολονότι αναβλήθηκε η σύνοδος κορυφής των αραβικών χωρών που θα διεξαγόταν στη Ρωσία και στην οποία σκόπευε να παραστεί.

Ο Σάρα αναμένεται ότι θα έχει συνομιλίες σχετικά με την παρουσία της ρωσικής ναυτικής βάσης στην Ταρτούς και την αεροπορική βάση του Χμεϊμίμ, είπε Σύρος αξιωματούχος. Πρόκειται επίσης να ζητήσει επισήμως από τη Ρωσία να παραδώσει στη Δαμασκό τον πρώην πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ 'Ασαντ, στενό σύμμαχο της Μόσχας, ώστε να δικαστεί για εγκλήματα κατά του συριακού λαού, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ο Σάρα, κάποτε επικεφαλής του παρακλαδιού της Αλ Κάιντα στη Συρία, οδήγησε τους αντάρτες του στη Δαμασκό τον περασμένο Δεκέμβριο και σχημάτισε νέα κυβέρνηση. Ο Άσαντ εγκατέλειψε τη χώρα και του δόθηκε άσυλο στη Ρωσία.

Η Μόσχα προσπαθεί να διατηρήσει σχέσεις με τις νέες συριακές αρχές και πρότεινε στη Δαμασκό τη διπλωματική στήριξή της με αφορμή τα ισραηλινά πλήγματα σε συριακό έδαφος. Τον Ιούλιο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ συναντήθηκαν με τον υπουργό Εξωτερικών της Συρίας Ασάντ αλ Σιμπάνι στη Μόσχα. Η επίσκεψη του Σιμπάνι ήταν η πρώτη μετά την ανατροπή του Άσαντ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

