Ιταλία: Η κυβέρνηση μειώνει φόρους για τα μεσαία εισοδήματα

Ο προϋπολογισμός της Ιταλίας θα μειώσει το βάρος για τους μισθωτούς της μεσαίας τάξης, επιτρέποντας στην πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να τηρήσει την υπόσχεσή της προς τους ψηφοφόρους με κόστος περίπου 9 δισ. ευρώ μέσα σε τρία χρόνια.

Η κυβέρνηση θα μειώσει τον φόρο από το 35% στο 33% για εισοδήματα μεταξύ 28.001 και 50.000 ευρώ, ένα βασικό σημείο τόσο της προεκλογικής της εκστρατείας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιταλικού Υπουργείου Οικονομικών την Τρίτη.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο υπουργός Οικονομικών Τζανκάρλο Τζιορντέτι δήλωσε ότι οι μειώσεις αυτές θα γίνουν σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από «ισχυρά στοιχεία αβεβαιότητας», με την κυβέρνηση να επιδιώκει να στηρίξει την αγοραστική δύναμη διατηρώντας ταυτόχρονα δημοσιονομική υπευθυνότητα.

Οι άλλες δύο κλίμακες φορολογίας — 23% για μισθούς έως 28.000 ευρώ ετησίως και 43% για μισθούς άνω των 50.000 ευρώ — θα παραμείνουν αμετάβλητες.

Η πρόκληση για την Ιταλία είναι να κάνει τέτοιες αλλαγές βιώσιμες, ενώ αντιμετωπίζει χαμηλή οικονομική ανάπτυξη, που εκτιμάται μόλις στο 0,5% φέτος, και τεράστια χρέη που ξεπερνούν το 130% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.