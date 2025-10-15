Παγκόσμιο ρεκόρ πωλήσεων στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τον Σεπτέμβριο

Οι πωλήσεις πλήρως ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων σε όλο τον κόσμο αυξήθηκαν κατά 26% τον Σεπτέμβριο σε σχέση με πέρυσι, καταγράφοντας ρεκόρ στις 2,1 εκατ. μονάδες, εξαιτίας της ισχυρής ζήτησης στην Κίνα και της καθυστερημένης αύξησης των φορολογικών πιστώσεων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την έρευνα της Rho Motion.

Η Κίνα αντιπροσώπευε περίπου τα δύο τρίτα των παγκόσμιων πωλήσεων με περίπου 1,3 εκατ. μονάδες, ενώ η Βόρεια Αμερική σημείωσε επίσης ρεκόρ, καθώς οι αγοραστές στις ΗΠΑ στράφηκαν στα εν λόγω αυτοκίνητα για να εξασφαλίσουν κίνητρα πριν αυτά λήξουν, δήλωσε ο διευθυντής δεδομένων της Rho Motion, Τσαρλς Λέστερ.

Ηγέτιδα η Κίνα

Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο και αντιπροσωπεύει πάνω από το ήμισυ των παγκόσμιων πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία στα στοιχεία της Rho Motion περιλαμβάνουν τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία και τα plug-in υβριδικά.

Τον Σεπτέμβριο, τον μήνα με τις περισσότερες πωλήσεις αυτοκινήτων συνήθως στην Κίνα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν, καθώς οι αγοραστές προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις επιδοτήσεις πριν αρχίσουν να τις καταργούν σταδιακά ορισμένες περιοχές.

Η ζήτηση επίσης στις ΗΠΑ αυξήθηκε καθώς οι αγοραστές έσπευσαν να εξασφαλίσουν την επιδότηση ύψους 7.500 δολαρίων για τα EV που λήγει, αν και η ζήτηση αναμένεται να μειωθεί απότομα το τέταρτο τρίμηνο «καθώς τόσο οι καταναλωτές όσο και οι επιχειρήσεις χάνουν την πρόσβαση στα ομοσπονδιακά κίνητρα που στήριξαν τις αγορές EV», τονίζει η Rho Motion.

Στην Ευρώπη καταγράφηκαν επίσης νέα υψηλά, με τα κίνητρα στη Γερμανία και την ισχυρή ζήτηση στη Βρετανία να συμβάλλουν σε αυτά, ενώ η διάθεση του φθηνότερου Model Y από την Tesla στην Ευρώπη αναμένεται να εντείνει περαιτέρω τον ανταγωνισμό τους επόμενους μήνες.

Τι δείχνουν οι αριθμοί

Οι παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρίες και plug-in υβριδικών αυξήθηκαν κατά 26% στο ρεκόρ 2,1 εκατ. μονάδων τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Rho Motion.

Οι πωλήσεις στην Κίνα αυξήθηκαν σε περίπου 1,3 εκατ. οχήματα. Οι ευρωπαϊκές πωλήσεις σημείωσαν άλμα 36% στις 427.541 μονάδες, ενώ στη Βόρεια Αμερική σκαρφάλωσαν κατά 66% στις περίπου 215.000 μονάδες. Οι πωλήσεις στον υπόλοιπο κόσμο σημείωσαν άλμα 48% σε 153.594 οχήματα.

Οι προβλέψεις

«Με την κατάργηση του ομοσπονδιακού κινήτρου, η ζήτηση στις ΗΠΑ αναμένεται να μειωθεί δραστικά το τελευταίο τρίμηνο του έτους», επισημαίνει ο Λέστερ.

Ορισμένες αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η General Motors και η Hyundai, προσπαθούν να απαλύνουν το πλήγμα προσφέροντας εκπτώσεις ή αξιοποιώντας τα αποθέματα των αντιπροσώπων, εντούτοις συνολικά η παραγωγή μειώνεται, προσέθεσε.