#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εσπασαν ήδη το φράγμα των $100 δισ. οι ζημιές για τις ασφαλιστικές

Η εξέλιξη αυτή έρχεται πριν ακόμη ολοκληρωθεί το 2025. «Πονοκέφαλος» η κλιματική αλλαγή, η οποία αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Εσπασαν ήδη το φράγμα των $100 δισ. οι ζημιές για τις ασφαλιστικές

Δημοσιεύθηκε: 15 Οκτωβρίου 2025 - 16:02

Οι ζημιές για τον παγκόσμιο ασφαλιστικό κλάδο εξαιτίας των φυσικών καταστροφών έχουν ήδη φτάσει τα $105 δισ. φέτος, μεταδίδει το Bloomberg. Πρόκειται για το έκτο συνεχόμενο έτος όπου οι ασφαλιστικές καταγράφουν απώλειες μεγαλύτερες των $100 δισ.

Η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας, που προκαλείται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων, προκαλώντας «πονοκέφαλο» στον ασφαλιστικό κλάδο. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι επιστήμονες αναμένουν ότι το 2025 θα είναι η δεύτερη ή τρίτη θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ.

Από την άλλη πλευρά, αν και το ποσό που οι ασφαλιστικές θα κληθούν να καταβάλουν στους πελάτες τους παραμένει υπέρογκο, αισιοδοξία προκαλεί το γεγονός πως παρουσιάζεται μειωμένο κατά 8% τα τρία πρώτα τρίμηνα του έτους σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο της περιόδου 2015-2024, σύμφωνα με έκθεση της Gallagher Re.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην υποτονική δραστηριότητα των τυφώνων, η επέλαση των οποίων παραδοσιακά αυξάνει τις απαιτήσεις για αποζημιώσεις κάθε χρόνο. Έτσι ενώ οι πυρκαγιές και οι σφοδρές καταιγίδες στις ΗΠΑ αύξησαν αρχικά τις ζημιές για τις ασφαλιστικές, το κόστος των αποζημιώσεων το τρίτο τρίμηνο, έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα ετών, κάτω δηλαδή από $15 δισ.

Εάν οι τελευταίοι τρεις μήνες του 2025 συνεχίσουν να ακολουθούν την ίδια πορεία αυτό πιθανότατα θα ευνοήσει την ευημερία του (αντ)ασφαλιστικού κλάδου, ανακοίνωσε ο Steve Bowen, επικεφαλής επιστημονικός διευθυντής της Gallagher.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι ασφαλίσεις υγείας στο επίκεντρο 4ου συνεδρίου της Ένωσης Αναλογιστών

NN Care App: Ιατρικές υπηρεσίες διαθέσιμες όλο το 24ωρο

Rebuilding Tomorrow: Η νέα πρωτοβουλία της Interamerican

Ισπανία: Σε «κόκκινο συναγερμό» Ίμπιζα και Φορμεντέρα λόγω καταρρακτώδους βροχής

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο