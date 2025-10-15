Εσπασαν ήδη το φράγμα των $100 δισ. οι ζημιές για τις ασφαλιστικές

Οι ζημιές για τον παγκόσμιο ασφαλιστικό κλάδο εξαιτίας των φυσικών καταστροφών έχουν ήδη φτάσει τα $105 δισ. φέτος, μεταδίδει το Bloomberg. Πρόκειται για το έκτο συνεχόμενο έτος όπου οι ασφαλιστικές καταγράφουν απώλειες μεγαλύτερες των $100 δισ.

Η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας, που προκαλείται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων, προκαλώντας «πονοκέφαλο» στον ασφαλιστικό κλάδο. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι επιστήμονες αναμένουν ότι το 2025 θα είναι η δεύτερη ή τρίτη θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ.

Από την άλλη πλευρά, αν και το ποσό που οι ασφαλιστικές θα κληθούν να καταβάλουν στους πελάτες τους παραμένει υπέρογκο, αισιοδοξία προκαλεί το γεγονός πως παρουσιάζεται μειωμένο κατά 8% τα τρία πρώτα τρίμηνα του έτους σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο της περιόδου 2015-2024, σύμφωνα με έκθεση της Gallagher Re.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην υποτονική δραστηριότητα των τυφώνων, η επέλαση των οποίων παραδοσιακά αυξάνει τις απαιτήσεις για αποζημιώσεις κάθε χρόνο. Έτσι ενώ οι πυρκαγιές και οι σφοδρές καταιγίδες στις ΗΠΑ αύξησαν αρχικά τις ζημιές για τις ασφαλιστικές, το κόστος των αποζημιώσεων το τρίτο τρίμηνο, έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα ετών, κάτω δηλαδή από $15 δισ.

Εάν οι τελευταίοι τρεις μήνες του 2025 συνεχίσουν να ακολουθούν την ίδια πορεία αυτό πιθανότατα θα ευνοήσει την ευημερία του (αντ)ασφαλιστικού κλάδου, ανακοίνωσε ο Steve Bowen, επικεφαλής επιστημονικός διευθυντής της Gallagher.