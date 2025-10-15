#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
«Καμπανάκι» ΟΗΕ: Με ακραία πείνα κινδυνεύουν 13,7 εκατ. άνθρωποι

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα «αναμένεται να λάβει 40% λιγότερη χρηματοδότηση για το 2025». «Ποτέ δεν είχε αντιμετωπίσει μεγαλύτερες προκλήσεις», επισημαίνει ο οργανισμός.

Δημοσιεύθηκε: 15 Οκτωβρίου 2025 - 12:31

Σχεδόν 14 εκατ. άνθρωποι στο Αφγανιστάν, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Αϊτή, τη Σομαλία, το Νότιο Σουδάν και το Σουδάν κινδυνεύουν με ακραία επίπεδα πείνας λόγω των περικοπών στην παγκόσμια ανθρωπιστική βοήθεια, όπως προειδοποίησε σήμερα το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) των Ηνωμένων Εθνών.

Ο μεγαλύτερος δωρητής του WFP, οι ΗΠΑ, μείωσαν την βοήθειά τους στο εξωτερικό υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ενώ άλλα μεγάλα κράτη έχουν επίσης εφαρμόσει ή ανακοινώσει περικοπές στην αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια.

«Η χρηματοδότηση του WFP ποτέ δεν είχε αντιμετωπίσει μεγαλύτερες προκλήσεις. Η υπηρεσία αναμένεται να λάβει 40% λιγότερη χρηματοδότηση για το 2025, με προβλεπόμενο προϋπολογισμό 6,4 δισ. δολαρίων, μειωμένο συγκριτικά με 10 δισ. δολάρια το 2024», σύμφωνα με τον οργανισμό, που εδρεύει στη Ρώμη.

Σε έκθεσή του το WFP προειδοποίησε ότι οι περικοπές στο επισιτιστικό του πρόγραμμα μπορούν να οδηγήσουν 13,7 εκατ. ανθρώπους από τα επίπεδα «κρίσης» σε επίπεδα «επείγουσας ανάγκης» αναφορικά με την πείνα, ένα βήμα πριν από τον λιμό στη διεθνή κλίμακα πέντε βαθμίδων για την πείνα.

«Το κενό μεταξύ αυτού που πρέπει να κάνει το WFP και αυτού που έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερο. Κινδυνεύουμε να χάσουμε δεκαετίες προόδου στη μάχη απέναντι στην πείνα», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος του WFP Σίντι ΜακΚέιν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

