Ο αλ Σάρα «φλέρταρε» τη δημοσιογράφο στο 60 Minutes

Η εμφάνιση του προέδρου της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σάρα, στην εκπομπή «60 Minutes» την Κυριακή το βράδυ προκάλεσε αίσθηση.

Πολλοί θεώρησαν ότι φλέρταρε τη δημοσιογράφο του CBS News, Μάργκαρετ Μπρέναν, η οποία έκανε μια αναφοράσε δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, με τις οποίες τον είχε χαρακτηρίσει «όμορφο» και «σκληρό».

«Όταν συναντήσατε τον Πρόεδρο Τραμπ τον Μάιο, σας περιέγραψε ως όμορφο, σκληρό και είπε ότι έχετε ένα ισχυρό παρελθόν», είπε η Μπρέναν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Ο Αλ-Σαράα χαμογέλασε καθώς απάντησε στη Μπρέναν: «Έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό;»

Η Μπρέναν, που φάνηκε κάπως αιφνιδιασμένη, ήταν αποφασισμένη να επαναφέρει τη συζήτηση στο θέμα που συζητούσαν.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία για το ισχυρό παρελθόν σας, αλλά είναι εξαιτίας αυτού του παρελθόντος που χαρακτηριστήκατε τρομοκράτης από την αμερικανική κυβέρνηση», είπε.

Η συνέντευξη στο CBS ήταν η πρώτη σημαντική εμφάνιση του αλ-Σάρα στην αμερικανική τηλεόραση και προκάλεσε πληθώρα αντιδράσεων στο διαδίκτυο.

Δείτε το απόσπασμα: