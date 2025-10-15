ΗΠΑ: Ξεπέρασαν το $1 τρισ. οι εισροές ETF στο 9μηνο

Κάθε αναταραχή στις αγορές φέτος — από τoν τρόμο των δασμών τον Απρίλιο έως την ύφεση της τεχνολογίας τον Σεπτέμβριο — έχει ενεργοποιήσει το ίδιο αντανακλαστικό στη Wall Street: περισσότερες αγορές ETF. Κατά συνέπεια, οι εισροές χρηματιστηριακών αμοιβαίων κεφαλαίων στις ΗΠΑ έχουν ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, στην ταχύτερη λήψη περιουσιακών στοιχείων που έχει ζήσει ο κλάδος, σημειώνει το Bloomberg.

Το περιτύλιγμα που κάποτε είχε σκοπό μια διακριτική επενδυτική διαφοροποίηση έχει γίνει η πιο ηχηρή δήλωση εμπιστοσύνης της αγοράς - και ο παλμός της ανοδικής πορείας του 2025. Τα χρήματα εισρέουν ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην 30ετή ιστορία του κλάδου, σημάδι ότι η αισιοδοξία στο φορολογικά αποδοτικό πακέτο έχει μεγαλώσει μεταξύ των traders κάθε απόχρωσης. Μόνο ο δείκτης S&P 500 της Vanguard έχει συγκεντρώσει περίπου 93 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ τα κεφάλαια που συνδέονται με Bitcoin, χρυσό και μοχλευμένα στοιχήματα έχουν επίσης προσελκύσει δισεκατομμύρια.

Οι φετινές ροές ήταν τόσο έντονες που κάθε μήνας ξεπέρασε κατά περίπου 3,5 φορές τον συνήθη εποχικό μέσο όρο, σύμφωνα με στοιχεία της Bloomberg Intelligence έως τον Σεπτέμβριο. Αναλυτές προβλέπουν ότι το 2025 πιθανώς θα ξεπεραστούν τα 1,25 τρισ. δολάρια σε ροές.

Οι ροές δεν είναι το μόνο αξιοσημείωτο στον κλάδο: το 2025 διαμορφώνεται επίσης ένα πρωτοφανές επίπεδο νέων ετήσιων εκκινήσεων ETF. Εχουν ήδη εκδοθεί περισσότερα από 800 νέα αμοιβαία κεφάλαια, αριθμός που ξεπερνά το ρεκόρ εκκινήσεων του περασμένου έτους, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Μόνο τον Σεπτέμβριο σημειώθηκαν περισσότερες από 115 νέες κυκλοφορίες, μηνιαίο ρεκόρ. Κι εάν ο ταχύς ρυθμός των 77 κυκλοφοριών ανά μήνα συνεχιστεί το τέταρτο τρίμηνο, ο κλάδος θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 1.000 νέα ETF σε έναν χρόνο για πρώτη φορά.

Οι εκδότες έχουν επωφεληθεί από μια σειρά δημοφιλείς τάσεις, προωθώντας μοχλευμένες προσφορές καθώς και αμοιβαία κεφάλαια που εστιάζουν στην απόδοση με ιλιγγιώδη ρυθμό. Σχεδόν το ένα τρίτο όλων των ETF που κυκλοφόρησαν φέτος είχαν συνιστώσα μόχλευσης, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Οι αναλυτές αναμένουν πλημμύρα ακόμη περισσότερων κεφαλαίων μετά από δύο πρόσφατα κανονιστικά ορόσημα: η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ δήλωσε ότι σκοπεύει να χορηγήσει στους Dimensional Fund Advisors — και ενδεχομένως σε άλλους εκδότες — τη δυνατότητα να προσφέρουν ETF ως κατηγορίες μετοχών αμοιβαίων κεφαλαίων. Η ρυθμιστική αρχή ενέκρινε επίσης την επιτάχυνση της χρηματιστηριακής καταχώρισης ETF που βασίζονται σε εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με ορισμένα κρυπτονομίσματα.