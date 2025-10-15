Κομισιόν: Επιβεβαιώνει ότι η Τουρκία έχει κάνει αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα SAFE

Στη σημερινή συνέντευξη Τύπου της Κομισιόν, ο εκπρόσωπος Τύπου για θέματα 'Αμυνας Τόμας Ρενιέρ ρωτήθηκε για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE. Ο κ. Ρενιέρ δήλωσε ότι «η Επιτροπή έχει λάβει αίτημα από την Τουρκία, όπως και από τη Νότια Κορέα, για συμμετοχή στο πρόγραμμα» και ότι η έγκριση της Κομισιόν για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE προϋποθέτει απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Για να συζητηθεί το θέμα στο Συμβούλιο, θα πρέπει πρώτα, όπως εξήγησε, «να δώσει το πράσινο φως η Επιτροπή μέσα από την υιοθέτηση σύστασης προς το Συμβούλιο».

Ο ίδιος έκανε λόγο για «ανησυχίες» τις οποίες ενστερνίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες των κρατών-μελών μας. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας στον κανονισμό μας ώστε να διασφαλίζεται ότι καμία τρίτη χώρα δεν μπορεί να δράσει ενάντια στα συμφέροντα ενός κράτους-μέλους ή της ίδιας της ΕΕ. Αυτό ισχύει πάντα», τόνισε ο κ. Ρενιέρ, μιλώντας σε ένα γενικότερο πλαίσιο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ