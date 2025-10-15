#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κομισιόν: Επιβεβαιώνει ότι η Τουρκία έχει κάνει αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα SAFE

Η έγκριση της Κομισιόν για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE προϋποθέτει απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος Τύπου για θέματα 'Αμυνας της Επιτροπής Τόμας Ρενιέρ.

Κομισιόν: Επιβεβαιώνει ότι η Τουρκία έχει κάνει αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα SAFE

Δημοσιεύθηκε: 15 Οκτωβρίου 2025 - 15:42

Στη σημερινή συνέντευξη Τύπου της Κομισιόν, ο εκπρόσωπος Τύπου για θέματα 'Αμυνας Τόμας Ρενιέρ ρωτήθηκε για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE. Ο κ. Ρενιέρ δήλωσε ότι «η Επιτροπή έχει λάβει αίτημα από την Τουρκία, όπως και από τη Νότια Κορέα, για συμμετοχή στο πρόγραμμα» και ότι η έγκριση της Κομισιόν για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE προϋποθέτει απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Για να συζητηθεί το θέμα στο Συμβούλιο, θα πρέπει πρώτα, όπως εξήγησε, «να δώσει το πράσινο φως η Επιτροπή μέσα από την υιοθέτηση σύστασης προς το Συμβούλιο».

Ο ίδιος έκανε λόγο για «ανησυχίες» τις οποίες ενστερνίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες των κρατών-μελών μας. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας στον κανονισμό μας ώστε να διασφαλίζεται ότι καμία τρίτη χώρα δεν μπορεί να δράσει ενάντια στα συμφέροντα ενός κράτους-μέλους ή της ίδιας της ΕΕ. Αυτό ισχύει πάντα», τόνισε ο κ. Ρενιέρ, μιλώντας σε ένα γενικότερο πλαίσιο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κατατέθηκε στην Κομισιόν το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026

Ντομπρόβσκις: Ο πόλεμος στην Ουκρανία κάνει κακό στις αμερικανικές εταιρείες

Κατέβηκε η έκθεση που αναγνώριζε ψευδοκράτος και τουρκολιβυκό μνημόνιο

Τουρκία: Στο στόχαστρο των εισαγγελικών αρχών και ο δήμαρχος Άγκυρας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο