Οι ρωσικές βάσεις στη Συρία στο επίκεντρο της συνάντησης Αλ Σάρα-Πούτιν

Ο Σύρος πρόεδρος Αχμέντ αλ Σάρα είπε σήμερα στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η Συρία θα σεβαστεί όλες τις προηγούμενες συμφωνίες, κατά την πρώτη του επίσκεψη στη Μόσχα από τότε που αντάρτες με επικεφαλής τον ίδιο ανέτρεψαν τον σύμμαχο της Μόσχας, πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, τον περασμένο χρόνο.

Από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε έτοιμος για επαφές μέσω των υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών και για ισχυρότερους δεσμούς με τη Δαμασκό, ενώ συνεχάρη τον Αλ Σάρα για την πρόσφατη διενέργεια βουλευτικών εκλογών.

Η τύχη των δύο κύριων ρωσικών βάσεων στη Συρία - της αεροπορικής βάσης Χμεϊμίμ στην επαρχία Λαττάκεια της Συρίας και της ναυτικής εγκατάστασης στην Ταρτούς - βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Η Ρωσία, που έχει οικονομικά και ενεργειακά συμφέροντα στη Συρία, διατηρεί επίσης στρατιωτική παρουσία στο αεροδρόμιο του Καμισλί.

Ο Αλ Σάρα θα ζητήσει από τη Μόσχα να παραδώσει στη χώρα του τον ανατραπέντα ηγέτη Μπασάρ αλ Άσαντ, δήλωσε νωρίτερα στο AFP αξιωματούχος της συριακής κυβέρνησης.

Σύροι αξιωματούχοι ζητούν εγγυήσεις ότι η Ρωσία δεν θα βοηθήσει στον επανεξοπλισμό των υπολειμμάτων των δυνάμεων του Άσαντ, δήλωσε συριακή πηγή. Ο Σάρα ελπίζει ότι η Ρωσία θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στην ανασυγκρότηση του συριακού στρατού, ανέφερε η ίδια πηγή, σύμφωνα με το Reuters.

Η επίσκεψη του Σάρα είναι ευαίσθητη. Η Ρωσία χρησιμοποίησε τη στρατιωτική της ισχύ για να υποστηρίξει τον Άσαντ επί χρόνια εναντίον των Σύρων ανταρτών που ήρθαν στην εξουσία τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους. Στη συνέχεια, η Μόσχα έδωσε άσυλο στον Άσαντ και την οικογένειά του όταν εγκατέλειψαν τη χώρα.

Οι Άσαντ ζουν πλέον διακριτικά στη Μόσχα, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Η Ρωσία είναι απίθανο να συμφωνήσει να παραδώσει τον Άσαντ στη Δαμασκό. Ο ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ρωσία χορήγησε άσυλο στον Άσαντ επειδή η ζωή του είχε τεθεί υπό απειλή.

Ο Σάρα, ο οποίος ελπίζει να εξασφαλίσει οικονομικές παραχωρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της επανέναρξης των προμηθειών σιταριού με ευνοϊκούς όρους και αποζημιώσεων για τον πόλεμο, αναμένεται να πιέσει για την υποστήριξη της Μόσχας απέναντι στις ισραηλινές απαιτήσεις για μια ευρύτερη αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στη νότια Συρία.

Μπορεί επίσης να θέσει το ζήτημα της αναδιάταξης της ρωσικής στρατιωτικής αστυνομίας ως εγγυητή έναντι περαιτέρω ισραηλινών καταπατήσεων, ανέφερε μία από τις δύο πηγές.