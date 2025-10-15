Kοινή επένδυση $40 δισ. στο ΑΙ από BlackRock, Nvidia, Χ και Microsoft

Επενδυτική κοινοπραξία που περιλαμβάνει τις BlackRock, Nvidia, xAI και Microsoft θα εξαγοράσει την Aligned Data Centers σε μια συμφωνία αξίας 40 δισ. δολαρίων, ανακοίνωσαν οι εταιρείες, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η συμφωνία καταδεικνύει την ένταση του αγώνα δρόμου προς την επέκταση της δαπανηρής και περιορισμένης από την προσφορά υποδομής που απαιτείται για την τροφοδοσία της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι εταιρείες σπεύδουν να κατασκευάσουν όλο και πιο εξελιγμένα μοντέλα.

Η εν λόγω εξαγορά ακολουθεί μια σειρά mega-deals που επικεντρώνονται στην εξασφάλιση της πολυπόθητης υπολογιστικής χωρητικότητας. Η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, τις τελευταίες εβδομάδες έχει αποκαλύψει συμφωνίες συνολικής υπολογιστικής χωρητικότητας περίπου 26 γιγαβάτ, αρκετής για να τροφοδοτήσει περίπου 20 εκατομμύρια σπίτια στις ΗΠΑ.

Η επενδυτική κοινοπραξία, με την ονομασία Artificial Intelligence Infrastructure Partnership (AIP), έχει ως αρχικό στόχο την ανάπτυξη ιδίων κεφαλαίων 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με δυνατότητα να φτάσει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026.

«Με αυτή την επένδυση προωθούμε τον στόχο μας να παρέχουμε την απαραίτητη υποδομή για να τροφοδοτήσουμε το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Λάρι Φινκ, διευθύνων σύμβουλος της BlackRock και πρόεδρος της AIP.

Στους βασικούς επενδυτές της AIP περιλαμβάνονται επίσης η Αρχή Επενδύσεων του Κουβέιτ και η Temasek, κρατική επενδυτική της Σιγκαπούρης.

Η Aligned σχεδιάζει, κατασκευάζει και λειτουργεί κέντρα δεδομένων για τους hyperscaler, το neocloud και τις επιχειρήσεις.

Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει 50 campus και περισσότερα από 5 γιγαβάτ λειτουργικής και προγραμματισμένης χωρητικότητας, συμπεριλαμβανομένων περιουσιακών στοιχείων υπό ανάπτυξη στις ΗΠΑ και τη Λατινική Αμερική.

Η Aligned θα διατηρήσει την έδρα της στο Ντάλας του Τέξας, υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Άντριου Σάαπ.