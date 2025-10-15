Ιταλία: Εφοδος της αρχής ανταγωνισμού στη Philip Morris

Η ιταλική αρχή ανταγωνισμού ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ξεκίνησε έρευνα εις βάρος της Philip Morris Italia για πιθανές αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σχετικά με καπνικά προϊόντα χωρίς καύση (smoke free).

Ο αμερικανικός κολοσσός φέρεται σύμφωνα με την ιταλική αρχή να τα προώθησε με λανθασμένο τρόπο, χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως «χωρίς καπνό» και συνθήματα όπως «ένα μέλλον χωρίς καπνό», ανέφερε η Αρχή σε ανακοίνωσή της.

«Αυτές οι εκφράσεις ενδέχεται να είναι ασαφείς και παραπλανητικές για τους καταναλωτές, καθώς αναφέρονται σε προϊόντα που, παρά την απουσία καύσης, δεν είναι απαλλαγμένα από πιθανές επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία, ούτε είναι λιγότερο επιβλαβή από άλλα, και μπορεί να προκαλέσουν εξάρτηση», δήλωσε η εποπτική αρχή.

Πρόσθεσε ότι διενήργησε ελέγχους στα γραφεία της εταιρείας, καθώς και σε εγκαταστάσεις παραγωγής στην πόλη Μπολόνια, στην κεντρική Ιταλία.

Η Philip Morris δήλωσε στο Reuters μέσω email ότι πάντα συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρόσθεσε ότι «η επικοινωνία είναι αντικειμενική, αληθής και πλήρως συνεπής με τη νομοθεσία της Ιταλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συνδέει την απουσία καπνού με την απουσία καύσης».

Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τη ρυθμιστική αρχή καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας «για να αποδείξει τη νομιμότητα των ενεργειών της».

Ο όμιλος προσφέρει μία συνεχώς αναπτυσσόμενη γκάμα smoke free προϊόντων, τα οποία παρέχουν νικοτίνη χωρίς την καύση, ως εναλλακτική λύση στα παραδοσιακά τσιγάρα.

Αυτά περιλαμβάνουν προϊόντα θερμαινόμενου καπνού όπως το IQOS, προϊόντα ηλεκτρονικού ατμίσματος όπως το Veed, καθώς και φακελάκια νικοτίνης και snus όπως το Zyn.

«Ένα μέλλον χωρίς καπνό είναι ο κύριος στόχος της Philip Morris International εδώ και δέκα χρόνια – ένας στόχος στον οποίο εργάζονται οι ιταλικές θυγατρικές της εδώ και χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της εφοδιαστικής αλυσίδας που περιλαμβάνει 44.000 άτομα», κατέληξε η ανακοίνωση.