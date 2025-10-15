#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Nόβακ: Η Μόσχα θα μπορούσε να εισάγει βενζίνη

Ορισμένες περιοχές της Ρωσίας αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε καύσιμα έπειτα από σειρά ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Nόβακ: Η Μόσχα θα μπορούσε να εισάγει βενζίνη

Δημοσιεύθηκε: 15 Οκτωβρίου 2025 - 18:18

Η Ρωσία έχει την επιλογή να εισάγει βενζίνη, δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ.

«Η δυνατότητα αυτή υπάρχει. Η νομοθεσία μας επιτρέπει τις εισαγωγές και η ρωσική κυβέρνηση έχει μειώσει τον προηγούμενο δασμό εισαγωγής του 5%, ο οποίος ήταν στην ουσία απαγορευτικός», δήλωσε ο Νόβακ.

«Τώρα η κυβέρνηση μείωσε τον δασμό αυτό στο μηδέν, έτσι ώστε οι οικονομικοί φορείς να μπορούν να προμηθεύουν βενζίνη και προϊόντα καυσίμων».

Ορισμένες περιοχές της Ρωσίας αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε καύσιμα έπειτα από σειρά ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διυλιστήρια πετρελαίου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ρωσία: Παραβιάσεις στις κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων καταγγέλλει η κεντρική τράπεζα

Η ασθενής ρωσική οικονομία πιέζει τον Πούτιν

Σχέδια Πούτιν για ανάπτυξη έως και δύο εκατομμυρίων εφέδρων

Ρωσία: Η Κριμαία παγώνει τις τιμές των καυσίμων και επιβάλλει δελτίο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο