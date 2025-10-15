Νέο πακέτο από το ΔΝΤ αναζητά η Ουκρανία

Νέο τετραετές πρόγραμμα δανεισμού με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα συζήτησε η Ουκρανή πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με ανάρτησή της.

Η Ουκρανία έχει επί του παρόντος ένα τετραετές πρόγραμμα 15,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με το Ταμείο, έναν από τους βασικούς δανειστές της χώρας, και έχει ήδη λάβει 10,6 δισ. δολάρια.

The team and I held meetings with the leadership of the International Monetary Fund — Managing Director Kristalina Georgieva and newly appointed First Deputy Managing Director Dan Katz.



We continued the practical implementation of the agreements initiated last week by the… pic.twitter.com/06AUIKjelv — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) October 15, 2025

Σε ανάρτησή της στο X, η Σβιριντένκο σημείωσε:

«Είναι σημαντικό για μας το επόμενο πρόγραμμα να συνεχίσει απρόσκοπτα το προηγούμενο.

Συμφωνήσαμε να κανονίσουμε σύντομα μια νέα επίσκεψη από μια διαπραγματευτική ομάδα, καθώς η κυβέρνησή μας συνεχίζει να εφαρμόζει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις».

Και πρόσθεσε:

«Συζητήσαμε τη συνέχιση της συνεργασίας μας και ένα νέο πρόγραμμα του ΔΝΤ για την Ουκρανία για την περίοδο 2026-2029, το οποίο θα βοηθήσει στην υποστήριξη της οικονομικής σταθερότητας της χώρας.



Στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος Εκτεταμένης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, η Ουκρανία έχει περάσει με επιτυχία οκτώ αξιολογήσεις, αριθμός ρεκόρ, και έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους 10,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό το πρόγραμμα μας βοήθησε να διατηρήσουμε τη μακροοικονομική σταθερότητα ακόμη και εν μέσω της αβεβαιότητας και των προκλήσεων του πολέμου».