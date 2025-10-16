Μαχαίρι 16.000 θέσεων στη Nestle

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Οι περικοπές θέσεων εργασίας θα γίνουν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, καθώς ο νέος CEO Φίλιπ Ναφρατίλ επιχειρεί ριζική αναδιοργάνωση και στοχεύει σε εξοικονόμηση 3 δισ. φράγκων. «Ο κόσμος αλλάζει, κι εμείς πρέπει πιο γρήγορα».

Δημοσιεύθηκε: 16 Οκτωβρίου 2025 - 09:13

Να περικόψει 16.000 θέσεις εργασίας σχεδιάζει η Nestle, καθώς ο νέος διευθύνων σύμβουλος, Φίλιπ Ναφρατίλ, επιδιώκει να επιταχύνει την αναδιοργάνωση της ελβετικής εταιρείας τροφίμων.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι μειώσεις, που αντιστοιχούν περίπου στο 6% του εργατικού δυναμικού, θα πραγματοποιηθούν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, σύμφωνα με την εταιρεία, που είναι γνωστή μεταξύ άλλων για τον καφέ Nespresso και τις σοκολάτες KitKat.

«Ο κόσμος αλλάζει, και η Nestlé πρέπει να αλλάξει πιο γρήγορα», δήλωσε ο Ναφρατίλ. «Αυτό θα περιλαμβάνει δύσκολες αλλά αναγκαίες αποφάσεις για τη μείωση του προσωπικού τα επόμενα δύο χρόνια».

Η εταιρεία παράλληλα αναθεώρησε προς τα πάνω τον στόχο εξοικονόμησης κόστους, στα 3 δισ. ελβετικά φράγκα (3,7 δισ. δολάρια) έως το τέλος του 2027, από τον προηγούμενο στόχο των 2,5 δισ. φράγκων.

Η ανακοίνωση έγινε μετά τη δημοσίευση ισχυρότερων των αναμενομένων πωλήσεων τρίτου τριμήνου, λόγω υψηλότερων τιμών και αυξημένων όγκων.

