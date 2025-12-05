Βαλίτσες για Αμερική ετοιμάζει το Aperol Spritz

Ο Simon Hunt, ο νέος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας παραγωγής ποτών Davide Campari-Milano, θέλει να κάνει το Aperol Spritz τόσο δημοφιλές στο Τέξας όσο είναι στο Μιλάνο και το Βερολίνο.

«Οι ΗΠΑ είναι μια μεγάλη ευκαιρία», δήλωσε ο Hunt στο ιταλόφωνο podcast του Bloomberg, Quello Che i Soldi Non Dicono. «Οι μισοί Αμερικανοί δεν έχουν ακούσει ποτέ για το Aperol Spritz».

Η μάχη για την αμερικανική αγορά

Η περαιτέρω επέκταση στην αμερικανική αγορά μπύρας έχει ως στόχο την αύξηση των πωλήσεων του πιο δημοφιλούς προϊόντος της Campari στην μεγαλύτερη αγορά της.

Αποτελεί βασικό μέρος του σχεδίου του Hunt για την ανάκαμψη της εταιρείας παραγωγής ποτών, της οποίας οι μετοχές έχουν πέσει περίπου 40% τα τελευταία δύο χρόνια.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Hunt, ο οποίος προσχώρησε στην εταιρεία τον Ιανουάριο, αντιμετωπίζει προβλήματα με τους καταναλωτές που πίνουν λιγότερο, τους δασμούς από τις ΗΠΑ και την Κίνα, καθώς και το χρέος από την εξαγορά της μάρκας κονιάκ Courvoisier από την εταιρεία.

Από ιταλικό niche σε παγκόσμιο φαινόμενο

Το Aperol ήταν ένα εξειδικευμένο προϊόν γνωστό κυρίως στη βορειοανατολική Ιταλία όταν η Campari το αγόρασε πριν από δύο δεκαετίες. Κυκλοφορεί από το 1919 και είναι ένα γλυκόπικρο λικέρ που παρασκευάζεται από πορτοκάλι, ρίζα γεντιανής (ένα βότανο που χρησιμοποιείται συχνά στα πικρά ποτά) και κινχόνη (ο φλοιός της οποίας δίνει τη γεύση του τόνικ).

Υπό την ομπρέλα της Campari, το Aperol Spritz - τρία μέρη prosecco (λευκό αφρώδες κρασί), δύο μέρη Aperol (ιταλικό αλκοολούχο ποτό), ένα μέρος σόδα, γαρνιρισμένο με μια φέτα πορτοκαλιού - έγινε παγκοσμίως γνωστό. Το ποτό αποτελεί πλέον περίπου το 25% των πωλήσεων της εταιρείας.

Στις ΗΠΑ, η Campari προσπαθεί να αυξήσει την αναγνωρισιμότητα της μάρκας μέσω δημόσιων εκδηλώσεων και διαφημιστικών ενεργειών.

Το καλοκαίρι, η εταιρεία έστειλε 100 μπάρμαν σε τουριστικά αξιοθέατα της Νέας Υόρκης με δίσκους γεμάτους Aperol Spritz. Η εταιρεία δημιούργησε μια «πλατεία» με το λογότυπό της, όπου σερβίρονταν ποτά στο Coachella της Καλιφόρνιας, και είχε ένα μπαρ με βεράντα στο τουρνουά τένις US Open.