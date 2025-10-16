Αναιμική ανάπτυξη 0,1% για τη βρετανική οικονομία

Η βρετανική οικονομία σημείωσε μια μέτρια ανάπτυξη 0,1% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS), σε συμφωνία με τις προβλέψεις των οικονομολόγων σε έρευνα του Reuters.

Η ONS αναθεώρησε τα στοιχεία ανάπτυξης για τον Ιούλιο, τα οποία αρχικά έδειχναν στασιμότητα της οικονομίας, αναφέροντας ότι πλέον εκτιμά ότι η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,1%. Αυτό ακολούθησε μια ανάπτυξη 0,4% τον Ιούνιο.

Η οικονομία σημείωσε καλύτερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη 0,3% το δεύτερο τρίμηνο, από 0,7% το πρώτο τρίμηνο, το οποίο ενισχύθηκε από την πρόωρη συγκέντρωση επιχειρηματικής δραστηριότητας ενόψει των αμερικανικών δασμών τον Απρίλιο.

Η επιβράδυνση της ανάπτυξης δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς οι οικονομολόγοι προβλέπουν μια συγκράτηση της οικονομικής δραστηριότητας. Το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου αναμένεται να δημοσιευθεί στα μέσα Νοεμβρίου και θα παρακολουθηθεί στενά για ενδείξεις επιβράδυνσης.

«Είναι πιθανή κάποια διόρθωση της πορείας μετά από ένα εξαιρετικό ξεκίνημα για την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε ο Sanjay Raja, επικεφαλής οικονομολόγος της Deutsche Bank για το Ηνωμένο Βασίλειο, σε σχόλια που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτή την εβδομάδα.