Συνάντηση με Τραμπ σχεδιάζει ο Όρμπαν

Οι ηγέτες των δύο χωρών θα έχουν συνομιλίες για μια οικονομική συμφωνία. «Κατά 80% έτοιμη» η ατζέντα των διαπραγματεύσεων. Η ημερομηνία συνάντησης θα ανακοινωθεί μόλις συμφωνηθεί και το υπόλοιπο 20%, δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

Δημοσιεύθηκε: 16 Οκτωβρίου 2025 - 09:49

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε αργά χθες Τετάρτη το βράδυ ότι αναμένει να συναντήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σύντομα για να έχουν συνομιλίες για μια οικονομική συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες.

"Υπάρχει μια ημερομηνία και η ατζέντα των διαπραγματεύσεων είναι κατά 80% έτοιμη. Όταν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε με τους Αμερικανούς για το υπόλοιπο 20%, θα αποφασίσουμε μαζί με τους Αμερικανούς πότε θα ανακοινώσουμε τη συνάντηση και τότε θα συμβεί", είπε ο επί μακρόν σύμμαχος του Τραμπ σε συνέντευξή του στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα Mandiner.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

