Η Χαμάς συνεχίζει να παραβιάζει ανοικτά τις υποχρεώσεις της, όσο δεν παραδίδει τις τελευταίας 19 σορούς, υποστηρίζει.

Φόρουμ οικογενειών ομήρων: «Παγώστε» την εκεχειρία μέχρι να επιστραφούν οι σοροί!

Δημοσιεύθηκε: 16 Οκτωβρίου 2025 - 12:41

Το Φόρουμ των Οικογενειών των ισραηλινών ομήρων καλεί την κυβέρνηση του Ισραήλ να καθυστερήσει την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα όσο η Χαμάς δεν παραδίδει τις σορούς των 19 τελευταίων ομήρων.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, το Φόρουμ απαιτεί «η κυβέρνηση να σταματήσει αμέσως την εφαρμογή κάθε άλλου σταδίου της συμφωνίας, όσο η Χαμάς συνεχίζει να παραβιάζει ανοικτά τις υποχρεώσεις της ως προς την επιστροφή όλων των ομήρων και των λειψάνων των θυμάτων».

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς έχει προειδοποιήσει ότι ο ισραηλινός στρατός είναι πιθανόν να επαναλάβει την επίθεση κατά της Γάζας κατηγορώντας τη Χαμάς ότι παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

