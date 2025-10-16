Φόρουμ οικογενειών ομήρων: «Παγώστε» την εκεχειρία μέχρι να επιστραφούν οι σοροί!

Το Φόρουμ των Οικογενειών των ισραηλινών ομήρων καλεί την κυβέρνηση του Ισραήλ να καθυστερήσει την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα όσο η Χαμάς δεν παραδίδει τις σορούς των 19 τελευταίων ομήρων.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, το Φόρουμ απαιτεί «η κυβέρνηση να σταματήσει αμέσως την εφαρμογή κάθε άλλου σταδίου της συμφωνίας, όσο η Χαμάς συνεχίζει να παραβιάζει ανοικτά τις υποχρεώσεις της ως προς την επιστροφή όλων των ομήρων και των λειψάνων των θυμάτων».

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς έχει προειδοποιήσει ότι ο ισραηλινός στρατός είναι πιθανόν να επαναλάβει την επίθεση κατά της Γάζας κατηγορώντας τη Χαμάς ότι παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ