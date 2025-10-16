#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Να μπλοκάρουν την εφαρμογή φόρου άνθρακα στην ναυτιλία επιδιώκουν οι ΗΠΑ

Δημοσιεύθηκε: 16 Οκτωβρίου 2025 - 15:32

Οι ΗΠΑ προσπάθησαν για ακόμη μια φορά να εμποδίσουν την εφαρμογή του φόρου άνθρακα στη ναυτιλία, μεταδίδει το Bloomberg. 

Συγκεκριμένα η αμερικανική πλευρά πρότεινε να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο τα κράτη δηλώνουν τη συναίνεσή τους ως προς την εφαρμογή νέων μέτρων, στη διάρκεια της διάσκεψης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) στο Λονδίνο.

Βάσει της κύριας συνθήκης για τη ρύπανση στη ναυτιλία, συνήθως κάθε νέος κανονισμός που προτείνεται, τίθεται αυτόματα σε ισχύ εκτός εάν το ένα τρίτο των χωρών που συμμετέχουν στον ΙΜΟ ή το ήμισυ του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, δηλώσουν ρητά ότι διαφωνούν με την εφαρμογή του. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως «σιωπηρή αποδοχή». Ωστόσο, οι ΗΠΑ πρότειναν χθες, Τετάρτη να εφαρμόζεται πλέον «ρητή αποδοχή» ζητώντας ουσιαστικά από τον ΙΜΟ να αναγκάσει τα κράτη να δηλώνουν επίσημα αν συμφωνούν ή όχι με κάθε νέα πρόταση προκειμένου αυτή να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αντιτίθεται σφοδρά στην πρόταση για φορολόγηση των αέριων ρύπων που εκπέμπονται στη διάρκεια των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων την οποία χαρακτηρίζει ως «παγκόσμιο φόρο άνθρακα», ο οποίος θα επιβαρύνει τους Αμερικανούς πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό η Ουάσινγκτον έχει απειλήσει τις χώρες που θα υποστηρίξουν την πρόταση με αντίμετρα.

