Ανεβάζει τον πήχη των προβλέψεων για το 2025 η TSMC

Ανέβασε τις προβλέψεις εσόδων για το σύνολο του έτους η TSMC, η μεγαλύτερη παραγωγός προηγμένων τσιπ στον κόσμο, με ώθηση από τις αισιόδοξες προοπτικές για τις δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη, μετά την καταγραφή κερδών ρεκόρ που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Τα ισχυρά αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη συνεχιζόμενη πίστη στην τεχνητή νοημοσύνη, αποκρούοντας τουλάχιστον προς το παρόν τις ανησυχίες για φούσκα, μεταδίδει το Reuters.

Οι εισηγμένες στο αμερικανικό χρηματιστήριο μετοχές της ταϊβανέζικης εταιρείας κατασκευής τσιπ σημείωσαν άνοδο 1,6% στις προσυνεδριακές συναλλαγές στη Νέα Υόρκη και ενίσχυσαν τις αμερικανικές μετοχές ημιαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών της κορυφαίας εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Nvidia και της Advanced Micro Devices.

Η TSMC εκτιμά πως η ισχυρή ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη θα συνεχιστεί, αναβαθμίζοντας τις προβλέψεις της σε αύξηση περίπου 35% για τα έσοδα του 2025, από 30%, ενώ διατήρησε την πρόβλεψη για κεφαλαιουχικές δαπάνες έως και 42 δισ. δολάρια φέτος.

«Η ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να είναι πολύ ισχυρή - πιο ισχυρή απ' ό,τι νομίζαμε πριν από τρεις μήνες», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος CC Wei.

«Είμαστε επίσης στην ευχάριστη θέση να βλέπουμε συνεχή ισχυρή προοπτική από τους πελάτες μας», πρόσθεσε.

«Επιπλέον, λαμβάνουμε άμεσα πολύ ισχυρά μηνύματα από τους πελάτες μας που ζητούν την ικανότητα να υποστηρίξουν την επιχείρησή τους. Έτσι, η πεποίθησή μας για την τεράστια τάση της τεχνητής νοημοσύνης ενισχύεται».

Τον τελευταίο μήνα έχει υπάρξει πληθώρα μεγάλων συμφωνιών μεταξύ εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και κατασκευαστών τσιπ, κυρίως μεταξύ της OpenAI και της Nvidia, της AMD και της Broadcom, για την κατασκευή χωρητικότητας κέντρων δεδομένων αξίας 1 τρισ. δολαρίων ή και περισσότερο.

Αυτό προμηνύει μεγαλύτερη ζήτηση για τσιπ, τα οποία αποτελούν σημαντικό μέρος του κόστους των data centers.

Οι Nvidia, AMD και Broadcom βασίζονται όλες στην TSMC για την παραγωγή τσιπ.

Οι ανακοινώσεις επενδύσεων πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων έχουν εγείρει ανησυχίες για τον σχηματισμό φούσκας που θυμίζει την άνθηση και ύφεση των dotcom. Οι επενδυτές παραμένουν σε εγρήγορση για ενδείξεις ότι η ζήτηση μειώνεται ή ότι οι τεράστιες δαπάνες δεν αποδίδουν όπως αναμενόταν.

Οι πρόσφατες ανακοινώσεις της εταιρείας δείχνουν ότι η ζήτηση είναι ανθεκτική.

Η Taiwan Semiconductor Manufacturing, της οποίας οι πελάτες περιλαμβάνουν επίσης την Apple, κατέγραψε αύξηση 39,1% στα καθαρά κέρδη του τρίτου τριμήνου.

Επωφελούμενη από την αυξανόμενη ζήτηση για προηγμένα τσιπ που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, η TSMC δήλωσε ότι τα καθαρά κέρδη για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε 452,3 δισεκατομμύρια δολάρια Ταϊβάν (14,76 δισ. δολάρια ΗΠΑ).

Πρόκειται για επίδοση πολύ υψηλότερη από τις εκτιμήσεις σειράς αναλυτών για κέρδη 417,7 δισ. δολαρίων Ταϊβάν.

Οι εμπορικές πολιτικές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και οι απειλές του για επιβολή δασμών στους ημιαγωγούς έχουν δημιουργήσει αβεβαιότητα για την παγκόσμια βιομηχανία τσιπ και την TSMC.

Ωστόσο, ο Wei είπε ότι, ακόμη κι αν η αγορά της Κίνας «καταστεί μη διαθέσιμη» για την εταιρεία λόγω των αμερικανικών περιορισμών, «εξακολουθώ να πιστεύω ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι θεαματική».

Η TSMC ανακοίνωσε σχέδια για επένδυση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ τον Μάρτιο, επιπλέον των 65 δισ. δολαρίων που είχαν δεσμευτεί για τρία εργοστάσια στην Αριζόνα.

Οι μετοχές της TSMC, οι οποίες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Ταϊβάν, έχουν αυξηθεί κατά 38% φέτος, αγνοώντας σε μεγάλο βαθμό τις ανησυχίες για τους δασμούς.