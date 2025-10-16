Πούτιν: Ανθεί ο ρωσικός ενεργειακός τομέας «με βοήθεια ΕΕ»

Tην κεντρική ομιλία στη Ρωσική Εβδομάδα Ενέργειας 2025 εκφώνησε στη Μόσχα ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το Reuters, είπε:

Το μέλλον της αγοράς πετρελαίου

«Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου φέτος θα ανέλθει σε 104,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, αύξηση πάνω από ένα εκατομμύριο σε σύγκριση με πέρυσι. Οι κύριοι παράγοντες που οδηγούν στην αύξηση της κατανάλωσης είναι η ενεργός ανάπτυξη της πετροχημικής βιομηχανίας, η οποία αναπτύσσεται ταχύτερα από το παγκόσμιο ΑΕΠ, καθώς και ο τομέας των μεταφορών, καθώς αναβάλλονται πολλά σχέδια για τη σταδιακή κατάργηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν βενζινοκίνητα αυτοκίνητα και θα συνεχίσουν να το κάνουν».

Ο ρωσικός πετρελαϊκός τομέας

«Η Ρωσία διατηρεί τη θέση της ως κορυφαίας παραγωγού πετρελαίου, παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό που ασκείται εναντίον μας».

«Αντιπροσωπεύουμε περίπου το 10% της παγκόσμιας παραγωγής και αναμένεται να παράγουμε 510 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου μέχρι το τέλος του έτους. Δηλαδή περίπου 1% πιο κάτω από πέρυσι. Ωστόσο, θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτό εναρμονίζεται με τη συμφωνία του ΟΠΕΚ+, που σημαίνει ότι πρόκειται για εθελοντική μείωση».

«Ο ρωσικός πετρελαϊκός τομέας λειτουργεί αξιόπιστα και σχεδιάζει το μέλλον. Οι εταιρείες μας όχι μόνο προμηθεύουν αξιόπιστα την εγχώρια αγορά και αναπτύσσουν διύλιση πετρελαίου αλλά, δεδομένου του απαιτητικού εξωτερικού περιβάλλοντος, έχουν επιδείξει ευελιξία και έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν νέα κανάλια εφοδιασμού και πληρωμών. Ενώ προηγουμένως οι εξαγωγές πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου μας επικεντρώνονταν κυρίως σε έναν καταναλωτή, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα η γεωγραφία είναι πολύ ευρύτερη».

ΟΠΕΚ+

«Η Ρωσία συνεχίζει να συνεργάζεται στο πλαίσιο του ΟΠΕΚ+. Με βάση τα αμοιβαία συμφέροντα, εμείς και οι εταίροι μας εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας για την εξισορρόπηση της παγκόσμιας αγοράς. Θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτό γίνεται όχι μόνο για τους παραγωγούς αλλά και για τους καταναλωτές. Οι κοινές μας προσπάθειες αποδίδουν αποτελέσματα. Αναφέρομαι κυρίως στους όγκους προσφοράς στην αγορά και στο περιβάλλον τιμολόγησης».

«Αυτές οι παράμετροι ικανοποιούν τόσο τους παραγωγούς πετρελαίου όσο και τους καταναλωτές, επιτρέπουν στη βιομηχανία να ξεκινήσει επενδυτικά έργα και, το πιο σημαντικό, παρέχουν τις προϋποθέσεις για πιο προβλέψιμη ανάπτυξη ολόκληρης της παγκόσμιας οικονομίας».

«Η προβλεψιμότητα στην αγορά πετρελαίου είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα σ' αυτό τον τομέα της παγκόσμιας οικονομίας».

Φυσικό αέριο

«Φαίνεται ότι η άρνηση ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών να δεχτούν ρωσικό φυσικό αέριο και η διακοπή του γνωστού αγωγού Nord Stream μάς έχουν αποκόψει από τις παραδοσιακές αγορές και έχουν πλήξει έναν κρίσιμο τομέα του συμπλέγματος καυσίμων και ενέργειάς μας. Και πρέπει να αναγνωριστεί ότι οι εξαγωγές φυσικού αερίου μας αρχικά μειώθηκαν, αλλά στη συνέχεια άρχισαν να αυξάνονται ξανά. Δεν έχουν ανακάμψει πλήρως ακόμη, αλλά η ανάπτυξη είναι απολύτως σαφής. Η κίνηση της ΕΕ έχει απλώς επιταχύνει τη μετατόπιση του φορέα εφοδιασμού μας υπέρ πιο υποσχόμενων, υπεύθυνων αγοραστών - χωρών που κατανοούν τα δικά τους συμφέροντα και ενεργούν ορθολογικά, με βάση αυτά τα εθνικά συμφέροντα».

Σύμφωνα με πρόσφατες προβλέψεις που έκανε το υπουργείο Οικονομίας, η ρωσική κυβέρνηση αναμένει ότι οι εξαγωγές φυσικού αερίου μέσω αγωγών εκτός πρώην Σοβιετικής Ένωσης θα μειωθούν φέτος κατά 10,7% από το 2024, σε 72 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm).

Ανθρακας

«Παρά τις αρνητικές προβλέψεις ορισμένων ειδικών, ο άνθρακας εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει σημαντικό μερίδιο του παγκόσμιου ενεργειακού ισοζυγίου. Ωστόσο, υπάρχουν σαφείς περιφερειακές διαφορές. Ενώ οι δυτικές αγορές μειώνουν τη ζήτηση για άνθρακα, οι ασιατικές χώρες αυξάνουν την κατανάλωση».

«Προφανώς το ζήτημα αφορά πρώτιστα την οικονομική αποδοτικότητα της παραγωγής ενέργειας από άνθρακα, αλλά, δεδομένης της μετατόπισης της παγκόσμιας επιχειρηματικής δραστηριότητας προς την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, αναμένουμε ότι η αγορά άνθρακα θα παραμείνει σημαντική και ευρεία για τις επόμενες δεκαετίες».

«Ναι, όπως κάθε αγορά, είναι κυκλική και οι παραγωγοί άνθρακα αντιμετωπίζουν επί του παρόντος μείωση των τιμών. Υπ' αυτές τις συνθήκες, στηρίζουμε τις εταιρείες και το εργατικό δυναμικό μας, μεταξύ άλλων μέσω αναδιάρθρωσης δανείων».

Πυρηνική ενέργεια

«Η άλλη ηγέτιδά μας στην υψηλή τεχνολογία, η Rosatom, έχει επίσης σημαντική εμπειρία. Αντιπροσωπεύει περίπου το 90% της παγκόσμιας αγοράς κατασκευής πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, ενώ έχουν κατασκευαστεί παγκοσμίως 110 μονάδες παραγωγής ενέργειας ρωσικού σχεδιασμού. Η Ρωσία είναι μοναδική στον κόσμο που διαθέτει τεχνογνωσία σε ολόκληρη την αλυσίδα πυρηνικής ενέργειας».

«Χτίζοντας πάνω σ' αυτά τα θεμέλια, κατασκευάζουμε πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στην Αίγυπτο, στο Μπαγκλαντές και στην Τουρκία και σκοπεύουμε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας στην πυρηνική βιομηχανία με χώρες του Νότου μέσω των BRICS».