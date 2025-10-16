Financial Times: Ο Κόμαρεκ ετοιμάζει κίνηση στην αγορά των ΗΠΑ

Ο Karel Komárek και μια ομάδα αθλητών, συμπεριλαμβανομένων πρώην Ολυμπιονικών, οδήγησαν το υπερπολυτελές ιστιοπλοϊκό τους, μήκους 30 μέτρων, σε νίκη σε ρεγκάτα στο Saint-Tropez την προηγούμενη εβδομάδα. Η νίκη, μόλις τρία χρόνια αφότου ξεκίνησε να συμμετέχει σε αγώνες, αντικατοπτρίζει τη «φιλοσοφία του στις επιχειρήσεις και στη ζωή», έγραψε ο Τσέχος δισεκατομμυριούχος στο LinkedIn.

Το τεράστιο τρόπαιο σε σχήμα ιστιοφόρου που απονεμήθηκε στο Les Voiles ακολούθησε γρήγορα άλλη διάκριση. Η εταιρεία του Komárek, Allwyn, η οποία λειτουργεί τη Βρετανική Εθνική Λοταρία, ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα συγχώνευση ύψους €16 δισ. με την ελληνική θυγατρική της ΟΠΑΠ, δημιουργώντας τον δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο όμιλο τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο, πίσω μόνο από τον ιδιοκτήτη της FanDuel, Flutter.

Ο διευρυμένος όμιλος θα ονομάζεται Allwyn και θα παραμείνει εισηγμένος στην Αθήνα, με δευτερεύουσα καταχώριση είτε στο Λονδίνο είτε στη Νέα Υόρκη, ώστε να αποκτήσει «καλύτερη πρόσβαση σε επιπλέον κεφάλαια για περαιτέρω ανάπτυξη», δήλωσε ο Komárek στους Financial Times. Οι ΗΠΑ θα είναι ο κύριος στόχος της εταιρείας για επέκταση, καθώς προσφέρουν «τις μεγαλύτερες ευκαιρίες», πρόσθεσε.

Πηγές που γνωρίζουν τη συμφωνία ανέφεραν ότι πρόκειται για βήμα προς την υλοποίηση ενός μακροχρόνιου στόχου: τη δημιουργία ενός γιγαντιαίου ομίλου τυχερών παιχνιδιών, ικανού να ανταγωνιστεί αντιπάλους, συμπεριλαμβανομένης της Flutter, στις ΗΠΑ.

Πίσω από αυτή τη φιλοδοξία βρίσκεται ένας επιχειρηματίας που είναι «υψηλά ανταγωνιστικός» και «εκπληκτικά εργατικός», δήλωσε ένα πρόσωπο κοντά στον Komárek. «Δεν κάθεται σε έναν πύργο δίνοντας οδηγίες -εμπλέκεται σε όλες τις λεπτομέρειες και ταξιδεύει συνεχώς».

Γεννημένος το 1969 στο Hodonín, μια μικρή πόλη στην τότε Τσεχοσλοβακία, ο Komárek άρχισε να δημιουργεί την περιουσία του μετά την πτώση του Σιδηρού Παραπετάσματος. Ξεκίνησε πωλώντας βιομηχανικά ανταλλακτικά και στη συνέχεια επεκτάθηκε στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, πριν δημιουργήσει τον Όμιλο MND, που αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Η πρώτη ουσιαστική εμπλοκή του Komárek στον χώρο των τυχερών παιχνιδιών έγινε το 2011, όταν η επενδυτική του ομάδα KKCG αγόρασε τη σχεδόν χρεοκοπημένη τσεχική εταιρεία λοταριών Sazka. Η εταιρεία, η οποία επαναλανσαρίστηκε ως Allwyn το 2021, διαχειρίζεται σήμερα λοταρίες σε επτά χώρες, καθώς και καζίνο, κατέχει συμμετοχή στην εταιρεία διαδικτυακού αθλητικού στοιχηματισμού Betano και πρόσφατα απέκτησε τον αμερικανικό φορέα fantasy sports PrizePicks.

Η Allwyn αποτελεί τη μεγαλύτερη μονάδα στην εκτεταμένη αυτοκρατορία του Komárek, η οποία απασχολεί 16.000 άτομα σε περισσότερες από 40 χώρες και διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των €10 δισ. Ο επιχειρηματίας ζει στην Ελβετία, αλλά παραμένει στενά συνδεδεμένος με τη χώρα καταγωγής του ως δημόσιο πρόσωπο, μεταξύ άλλων ως συνιδρυτής και χορηγός του ετήσιου Διεθνούς Μουσικού Φεστιβάλ Dvořák στην Πράγα.

Ο Komárek έχει επίσης συνιδρύσει οικογενειακό ίδρυμα με τη σύζυγό του, Štěpánka Komárková, που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη κοινοτήτων, τη μεταμόρφωση αστικών χώρων και τη στήριξη της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Ο δισεκατομμυριούχος ανέδειξε τη φήμη του στη Βρετανία μετά τη νίκη της Allwyn στον διαγωνισμό για τη διαχείριση της Εθνικής Λοταρίας του Ηνωμένου Βασιλείου το 2022, ξεπερνώντας ανταγωνιστές όπως η Northern & Shell του Richard Desmond και τον προηγούμενο διαχειριστή Camelot, ο οποίος στη συνέχεια εξαγοράστηκε από την Allwyn.

Η επιχείρηση έχει από τότε εμπλακεί σε μια όλο και πιο έντονη νομική διαμάχη μεταξύ της Northern & Shell και της UK Gambling Commission. Σε μια υπόθεση που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα στο High Court, η εταιρεία του Desmond ζητά αποζημιώσεις έως £1,3 δισ. για ισχυρισμούς ότι η διαδικασία αδειοδότησης για το δεκαετές συμβόλαιο λοταρίας ήταν άδικη.

Οι παρατεταμένες νομικές διαδικασίες έχουν αναστατώσει τον Komárek, ο οποίος έχει εκφράσει έντονη απογοήτευση από το ρυθμιστικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με πρόσωπο κοντά στην Allwyn.

Η προσφορά για τη λοταρία, η οποία πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την πλήρη εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, τράβηξε επίσης ανεπιθύμητη προσοχή στις σχέσεις του Komárek με τη Ρωσία. Το 2013 υπέγραψε κοινοπραξία με τη ρωσική κρατική εταιρεία ενέργειας Gazprom για την κατασκευή υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου στην Τσεχία.

Το 2022, ο Komárek καταδίκασε τον «βαρβαρισμό» του καθεστώτος Πούτιν, αλλά δήλωσε ότι η κοινοπραξία διατηρήθηκε «κατόπιν αιτήματος της τσεχικής κυβέρνησης, για να εξασφαλιστεί ένα σημαντικό ενεργειακό περιουσιακό στοιχείο της Τσεχίας». Ο ενεργειακός όμιλος MND του Komárek διέκοψε πλήρως τη συνεργασία με την Gazprom τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους, αφού νωρίτερα είχε μειώσει τη συμμετοχή της ρωσικής εταιρείας.

Ο Komárek, με καθαρή περιουσία περίπου $12 δισ., σύμφωνα με τον κατάλογο των πλουσιότερων του Bloomberg, πιθανόν προτιμά η προσοχή να εστιάζεται στη συγχώνευση με τoν ΟΠAΠ. Ο αναλυτής Constantinos Zouzoulas της επενδυτικής τράπεζας Axia Ventures χαρακτήρισε τη συμφωνία ως την κορύφωση του «μακροχρόνιου στόχου της Allwyn για εισαγωγή σε χρηματιστήριο». Έρχεται μετά από αρκετά χρόνια ταχείας επέκτασης, καθώς η Allwyn απέκτησε συμβόλαια λοταρίας και ανταγωνιστές στην Ευρώπη.

Η δύναμη πυρός μέσω dual listing στο Λονδίνο ή στη Νέα Υόρκη θα βοηθήσει την Allwyn να «παραμείνει πολύ ενεργή σε οργανική και ανόργανη ανάπτυξη», δήλωσε ο Komárek. «Όταν υπάρχει ευκαιρία να συγκεντρώσουμε την αγορά, θα τη διεκδικήσουμε σίγουρα».

Η αγορά διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών των ΗΠΑ ήταν «οπωσδήποτε» ο κύριος στόχος ανάπτυξης της εταιρείας, πρόσθεσε.

Η Allwyn εισήλθε αρχικά στην αμερικανική αγορά με την εξαγορά της Camelot το 2022, η οποία διαχειριζόταν τη Λοταρία του Ιλινόις. Ωστόσο, τα ιδιωτικά συμβόλαια λοταρίας στην Αμερική είναι σπάνια και η εταιρεία δυσκολεύεται να βρει νέες ευκαιρίες.

Ο στοιχηματισμός στα αθλήματα, ωστόσο, έχει επεκταθεί ραγδαία στις ΗΠΑ μετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το 2018. Πλέον είναι νόμιμος σε 39 πολιτείες και στην Ουάσιγκτον DC, με τα έσοδα του κλάδου να αυξάνονται από λιγότερο από $1 δισ. το 2019 σε σχεδόν $14 δισ. πέρυσι, σύμφωνα με την American Gaming Association.

Τον προηγούμενο μήνα, η Allwyn ανακοίνωσε την εξαγορά της PrizePicks, ένα ντιλ $1,6 δισ. Η κίνηση αυτή αποτέλεσε «μεγάλο βήμα» σε μια αγορά που η Allwyn θεωρούσε εδώ και καιρό «πολύ ενδιαφέρουσα ευκαιρία τυχερών παιχνιδιών», δήλωσε ο επικεφαλής επενδύσεων Štěpán Dlouhý.

Την ημέρα ανακοίνωσης της εξαγοράς, η PrizePicks έλαβε έγκριση από τη US Commodity Futures Trading Commission για άδεια που της επιτρέπει να προσφέρει συμβόλαια πρόβλεψης (prediction markets). Η απόφαση αυτή θα προσέφερε επίσης στην Allwyn «υποσχόμενη» πρόσβαση «στο νέο είδος ενδιαφέροντος στην αγορά», δήλωσε ο Komárek.

Ο στοιχηματισμός μέσω prediction markets δομείται ως συναλλαγές μεταξύ συμμετεχόντων (peer-to-peer), οπότε οι πάροχοι ρυθμίζονται ως πλατφόρμες παραγώγων αντί ως ομίλοι τυχερών παιχνιδιών. Αυτό το χαρακτηριστικό, που επιτρέπει στους παρόχους να προσφέρουν στοιχήματα σε διαγωνισμούς όπου οι όμιλοι τυχερών παιχνιδιών δεν μπορούν, διευκόλυνε την ταχεία άνοδο των κορυφαίων παρόχων Kalshi και Polymarket.

Ο Zouzoulas δήλωσε ότι η Allwyn θα χρειαστεί να συνεχίσει τις εξαγορές για να διατηρήσει την ανάπτυξη στις ΗΠΑ, αλλά παραδέχθηκε ότι αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά.

Πηγές κοντά στην εταιρεία ανέφεραν ότι η Allwyn στοχεύει να ανταγωνιστεί τη Flutter, της οποίας η πλατφόρμα στοιχημάτων FanDuel μαζί με τον ανταγωνιστή DraftKings αντλούν περίπου τα τρία τέταρτα των ρυθμιζόμενων εσόδων στοιχημάτων στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι ανησυχίες ότι τα prediction markets μπορεί να επηρεάσουν τα κέρδη έχουν επισκιάσει τις προοπτικές και των δύο εταιρειών. Οι μετοχές της Flutter έχουν υποχωρήσει σχεδόν 10% φέτος, ενώ της DraftKings παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες.

Η Allwyn μπορεί να αποκτήσει παρουσία στις prediction markets μέσω της PrizePicks, αλλά αντιμετωπίζει ήδη καθιερωμένους παρόχους όπως οι Polymarket και Kalshi. Και οι δύο έχουν συνδέσεις με την κυβέρνηση Trump: ο Donald Trump Jr είναι στρατηγικός σύμβουλος της Kalshi και επενδυτής στην Polymarket.

Ο Komárek είχε «μεγάλο όραμα» για τις επιχειρήσεις του, δήλωσε πρόσωπο εξοικειωμένο με την KKCG και την Allwyn. Ο δισεκατομμυριούχος θέλει να ανταγωνιστεί στις ΗΠΑ, γιατί βλέπει τη χώρα ως την αγορά όπου ένας επιχειρηματίας -ιδιαίτερα στον ταχέως μεταβαλλόμενο κλάδο των τυχερών παιχνιδιών- «μπορεί πραγματικά να αποδείξει την αξία του».