#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνομιλία Τραμπ-Πούτιν πριν την επίσκεψη Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

«Συνομιλώ τώρα με τον Πούτιν. Γίνεται μακρά συζήτηση και θα ενημερώσω για το περιεχόμενο της, όπως επίσης και ο Πούτιν, μετά την ολοκλήρωση της» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Συνομιλία Τραμπ-Πούτιν πριν την επίσκεψη Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Δημοσιεύθηκε: 16 Οκτωβρίου 2025 - 17:25

O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συνομίλησαν την Πέμπτη, μια ημέρα πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

«Συνομιλώ τώρα με τον Πούτιν. Γίνεται μακρά συζήτηση και θα ενημερώσω για το περιεχόμενο της, όπως επίσης και ο Πούτιν, μετά την ολοκλήρωση της» έγραψε ο πρόεδρος Τραμπ στο δικό του κοινωνικό δίκτυο, το Truth Social.

Ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Τραμπ την Παρασκευή με στόχο να λάβει το «πράσινο φως» για την προμήθεια των πυραύλων Tomahawk

Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι θα στείλει τους πυραύλους στο Κίεβο αν ο Πούτιν δεν έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συνάντηση με Τραμπ σχεδιάζει ο Όρμπαν

Χερσαία επιχείρηση στη Βενεζουέλα εξετάζει ο Τραμπ

Πούτιν: Ανθεί ο ρωσικός ενεργειακός τομέας «με βοήθεια ΕΕ»

Ζελένσκι: Συζήτησα με Μητσοτάκη την προμήθεια LNG από ΗΠΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο