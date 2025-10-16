Συνομιλία Τραμπ-Πούτιν πριν την επίσκεψη Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συνομίλησαν την Πέμπτη, μια ημέρα πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

«Συνομιλώ τώρα με τον Πούτιν. Γίνεται μακρά συζήτηση και θα ενημερώσω για το περιεχόμενο της, όπως επίσης και ο Πούτιν, μετά την ολοκλήρωση της» έγραψε ο πρόεδρος Τραμπ στο δικό του κοινωνικό δίκτυο, το Truth Social.

Ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Τραμπ την Παρασκευή με στόχο να λάβει το «πράσινο φως» για την προμήθεια των πυραύλων Tomahawk.

Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι θα στείλει τους πυραύλους στο Κίεβο αν ο Πούτιν δεν έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.