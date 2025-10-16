#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές έχουν αφήσει στο σκοτάδι δεκάδες χιλιάδες κατοίκους.

Χιλιάδες χωρίς ρεύμα στη ρωσοκρατούμενη Χερσώνα

Δημοσιεύθηκε: 16 Οκτωβρίου 2025 - 17:48

Περίπου 84.000 άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα στο υπό ρωσικό έλεγχο τμήμα της περιοχής Χερσώνας της Ουκρανίας, μετά τις ουκρανικές επιθέσεις αυτή την εβδομάδα σε ενεργειακές υποδομές, δήλωσε ο διορισθείς από τη Ρωσία κυβερνήτης της περιοχής Βλαντίμιρ Σάλντο.

Ο Σάλντο δήλωσε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις την Τρίτη και την Τετάρτη προκάλεσαν ζημιές σ’ έναν υποσταθμό, αφήνοντας αρχικά περίπου 100.000 κατοίκους σε 96 οικισμούς χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Και οι δύο πλευρές του ρωσο-ουκρανικού πολέμου έχουν εντείνει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές από το καλοκαίρι, όταν οι ειρηνευτικές συνομιλίες κατέληξαν σε αδιέξοδο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

