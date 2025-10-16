ΗΠΑ: Οριακή πτώση του δημοσιονομικού ελλείμματος το 2025

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Στη μείωση του ελλείμματος συνέβαλαν τα έσοδα ρεκόρ 195 δισ. δολαρίων από δασμούς, μια αύξηση 118 δισ. σε σχέση με πέρυσι. Σε επίπεδο ρεκόρ οι δαπάνες, ενισχύθηκαν 4% σε σχέση με πέρυσι.

Δημοσιεύθηκε: 16 Οκτωβρίου 2025 - 21:17

To δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ συρρικνώθηκε οριακά μόνο κατά 41 δισ. δολάρια το 2025, παρά την αύξηση 118 δισ. που καταγράφηκε στα έσοδα από δασμούς λόγω των μέτρων που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ. 

Όπως μεταδίδει το Reuters, το έλλειμμα υποχώρησε στα 1,775 τρισ. δολάρια από 1,817 δισ. το 2024.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που συρρικνώνεται το έλλειμμα από το 2022. 

Στη μείωση του ελλείμματος συνέβαλαν τα έσοδα ρεκόρ 195 δισ. δολαρίων από δασμούς, μια αύξηση 118 δισ. σε σχέση με πέρυσι.

Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στο επίπεδο ρεκόρ των 5,235 τρισ. δολαρίων, ενισχυμένα κατά 6%. Σε επίπεδο ρεκόρ σκαρφάλωσαν και οι δαπάνες, στα 7,01 τρισ. δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 4%. 

