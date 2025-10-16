#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οργισμένη αντίδραση Μελόνι για συνδικαλιστή που την αποκάλεσε «εταίρα του Τραμπ»

"Ο γραμματέας του συνδικάτου Cgil Μαουρίτσιο Λαντίνι, προφανώς θολωμένος από μια αυξανόμενη μνησικακία (την οποία κατανοώ) στην τηλεόραση με χαρακτήρισε "εταίρα". Θεωρώ οτι όλοι γνωρίζουν την σημασία της λέξης αυτής", έγραψε στο "Χ" η Μελόνι.

Οργισμένη αντίδραση Μελόνι για συνδικαλιστή που την αποκάλεσε «εταίρα του Τραμπ»

Δημοσιεύθηκε: 16 Οκτωβρίου 2025 - 22:44

O γραμματέας του ιταλικού κεντροαριστερού συνδικάτου Cgil, Μαουρίτσιο Λαντίνι, σε τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι "περιορίστηκε στο να κάνει την εταίρα του Τραμπ και δεν κούνησε ούτε το δαχτυλάκι της, αλλά ευτυχώς οι εργαζόμενοι διαδήλωσαν και έσωσαν την υπόληψη της Ιταλίας ". Σημειώνεται οτι μια αρχαΐζουσα, παράλληλη σημασία της λέξης που χρησιμοποίησε ο Λαντίνι ειναι "αυλική".

Σε ανάρτησή της στο "Χ", η Μελόνι απάντησε στον Ιταλό συνδικαλιστή:

"Ο γραμματέας του συνδικάτου Cgil Μαουρίτσιο Λαντίνι, προφανώς θολωμένος από μια αυξανόμενη μνησικακία (την οποία κατανοώ) στην τηλεόραση με χαρακτήρισε "εταίρα". Θεωρώ οτι όλοι γνωρίζουν την σημασία της λέξης αυτής".

"Δείτε μια θαυμάσια εικόνα της Αριστεράς. Επί δεκαετίες μας προσέφερε ηθικά διδάγματα για τον σεβασμό των γυναικών, αλλά στην συνέχεια, για να ασκήσει κριτική σε μια γυναίκα -μη διαθέτοντας επιχειρήματα- την χαρακτηρίζει πόρνη".

Ο γραμματέας του συνδικάτου Cgil, με την σειρά του, ανταπάντησε στην επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης: "σε τηλεοπτική εκπομπή με θέμα τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, όταν χρησιμοποίησα την συγκεκριμένη έκφραση, ξεκαθάρισα αμέσως ότι η Μελόνι ήταν αυλική του Τραμπ, ακολούθησε την πορεία του, λειτούργησε ως γραμματέας του. Εξέφρασα μια πολιτική κρίση για τον ελλιπή ρόλο της ιταλικής κυβέρνησης και της πρωθυπουργού της".

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ιταλία: «Χαράτσι» €11 δισ. σε τράπεζες και ασφαλιστικές

Ιταλία: Η κυβέρνηση μειώνει φόρους για τα μεσαία εισοδήματα

Η Ιταλία αντεπιτίθεται στην κινεζική fast fashion

Τραμπ για Μελόνι: Είναι «πηγή έμπνευσης» για όλους μας!

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο