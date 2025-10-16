Οργισμένη αντίδραση Μελόνι για συνδικαλιστή που την αποκάλεσε «εταίρα του Τραμπ»

O γραμματέας του ιταλικού κεντροαριστερού συνδικάτου Cgil, Μαουρίτσιο Λαντίνι, σε τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι "περιορίστηκε στο να κάνει την εταίρα του Τραμπ και δεν κούνησε ούτε το δαχτυλάκι της, αλλά ευτυχώς οι εργαζόμενοι διαδήλωσαν και έσωσαν την υπόληψη της Ιταλίας ". Σημειώνεται οτι μια αρχαΐζουσα, παράλληλη σημασία της λέξης που χρησιμοποίησε ο Λαντίνι ειναι "αυλική".

Σε ανάρτησή της στο "Χ", η Μελόνι απάντησε στον Ιταλό συνδικαλιστή:

"Ο γραμματέας του συνδικάτου Cgil Μαουρίτσιο Λαντίνι, προφανώς θολωμένος από μια αυξανόμενη μνησικακία (την οποία κατανοώ) στην τηλεόραση με χαρακτήρισε "εταίρα". Θεωρώ οτι όλοι γνωρίζουν την σημασία της λέξης αυτής".

"Δείτε μια θαυμάσια εικόνα της Αριστεράς. Επί δεκαετίες μας προσέφερε ηθικά διδάγματα για τον σεβασμό των γυναικών, αλλά στην συνέχεια, για να ασκήσει κριτική σε μια γυναίκα -μη διαθέτοντας επιχειρήματα- την χαρακτηρίζει πόρνη".

Ο γραμματέας του συνδικάτου Cgil, με την σειρά του, ανταπάντησε στην επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης: "σε τηλεοπτική εκπομπή με θέμα τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, όταν χρησιμοποίησα την συγκεκριμένη έκφραση, ξεκαθάρισα αμέσως ότι η Μελόνι ήταν αυλική του Τραμπ, ακολούθησε την πορεία του, λειτούργησε ως γραμματέας του. Εξέφρασα μια πολιτική κρίση για τον ελλιπή ρόλο της ιταλικής κυβέρνησης και της πρωθυπουργού της".

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ