Αισιοδοξία Τραμπ για πρόοδο στη συνάντηση με Πούτιν

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα πραγματοποιήσει δεύτερη συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν «εντός περίπου δύο εβδομάδων», με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν συμφώνησαν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη κατά τη διάρκεια μιας δίωρης τηλεφωνικής συνομιλίας την Πέμπτη. Αργότερα, ο Τραμπ εξέφρασε αισιοδοξία ότι η σύνοδος κορυφής θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόοδο για κατάπαυση του πυρός, παρότι η συνάντηση του Αυγούστου στην Αλάσκα δεν είχε αποφέρει αποτέλεσμα.

«Πιστεύω ότι η Αλάσκα ουσιαστικά έστησε το σκηνικό», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Πιστεύω ότι θα είμαστε επιτυχημένοι, θα σώσουμε πολλές ζωές».

Ο Τραμπ έχει μακρά συνήθεια να θέτει προθεσμίες δύο εβδομάδων για σημαντικές ανακοινώσεις, οι οποίες συχνά δεν τηρούνται, θυμίζει το Bloomberg. Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, επιβεβαίωσε ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ συζήτησαν τη διοργάνωση συνόδου κορυφής στη Βουδαπέστη. Είπε σε δημοσιογράφους, σε ηχητικό μήνυμα, ότι η συζήτηση ήταν ουσιαστική και ειλικρινής και ότι ο Τραμπ πρότεινε τη διεξαγωγή της συνάντησης στην ουγγρική πρωτεύουσα.

«Είμαστε έτοιμοι!» ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, προσθέτοντας αργότερα ότι μίλησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ για την προετοιμασία της συνόδου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία θα πραγματοποιήσουν διαβουλεύσεις υψηλού επιπέδου την επόμενη εβδομάδα, πριν από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών. Της αμερικανικής αντιπροσωπείας θα ηγείται ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη αποφασιστεί η τοποθεσία.

Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Ρούμπιο σχεδιάζουν να έχουν τηλεφωνική επικοινωνία τις προσεχείς ημέρες, σύμφωνα με τον Ουσάκοφ. Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ποιο είδος εμπορίου μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας θα ήταν δυνατό εφόσον τερματιστεί ο πόλεμος.

Οι εξελίξεις υποδηλώνουν ότι ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να δώσει στη διπλωματία μια ακόμη ευκαιρία προτού εγκρίνει πιο επιθετικά μέτρα κατά της Μόσχας, παρά το γεγονός ότι οι προηγούμενες προσπάθειές του δεν απέδωσαν.

Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από τη συνάντηση του Τραμπ στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έχει πιέσει τον Αμερικανό πρόεδρο να εγκρίνει την πώληση στη χώρα του πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk, ικανών να πλήξουν βαθύτερα τη ρωσική επικράτεια.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι τέτοιου είδους επιθέσεις θα βοηθούσαν να εξαναγκαστεί ο Πούτιν σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της εισβολής του στην Ουκρανία, η οποία διανύει πλέον το τέταρτο έτος της. Ο Τραμπ, επίσης, είχε εκφράσει πρόσφατα προθυμία να αυξήσει την πίεση προς τον Ρώσο ηγέτη, αφήνοντας να εννοηθεί το ενδεχόμενο παραχώρησης πρόσβασης της Ουκρανίας στους Tomahawk.

Η στάση του Τραμπ την Πέμπτη ήταν διαφορετική. Φάνηκε να υποδηλώνει ότι δεν είναι διατεθειμένος να τους μοιραστεί με το Κίεβο, μετά τη σχετική συζήτηση με τον Πούτιν. «Έχουμε πολλούς από αυτούς, αλλά τους χρειαζόμαστε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να αποδυναμώσουμε τη χώρα μας», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Ζελένσκι υπαινίχθηκε ότι η απειλή των Tomahawk ώθησε τον Πούτιν να προσέλθει στο τραπέζι του διαλόγου. «Ήδη βλέπουμε ότι η Μόσχα σπεύδει να επαναλάβει τον διάλογο μόλις ακούσει για τους Tomahawk», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα μοιραστεί τις λεπτομέρειες της συνομιλίας του με τον Πούτιν με τον Ζελένσκι. Είπε ότι ζήτησε από τον Ρώσο ηγέτη τις απόψεις του σχετικά με την παροχή χιλιάδων αμερικανικών πυραύλων στην Ουκρανία και ότι ο Πούτιν «δεν ενθουσιάστηκε με την ιδέα».

«Πιστεύετε ότι θα έλεγε ‘θα ήθελα πολύ να μου στείλουν Tomahawk’; Δεν νομίζω», σχολίασε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ στρέφει πλέον την προσοχή του στην πολεμική εκστρατεία του Πούτιν, αμέσως μετά την επίτευξη εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Ενθαρρυμένος από την επιτυχία του στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ έχει εκφράσει ανανεωμένη αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να πετύχει παρόμοιο αποτέλεσμα στην Ουκρανία. Οι επικριτές του προέδρου τον κατηγορούν ότι επανειλημμένως πέφτει θύμα ανειλικρινών προσεγγίσεων του Πούτιν, ο οποίος έχει δείξει ελάχιστο ενδιαφέρον να τερματίσει τη στρατιωτική του εκστρατεία.

«Πιστεύω πραγματικά ότι η επιτυχία στη Μέση Ανατολή θα βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις μας για την επίτευξη τέλους στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι Tomahawk συγκαταλέγονται στα πιο προηγμένα όπλα του αμερικανικού οπλοστασίου και θα επέτρεπαν στις ουκρανικές δυνάμεις να επεκτείνουν το βεληνεκές των ρωσικών στόχων τους, αυξάνοντας τον πόνο που θα αισθανθεί η Μόσχα. «Ίσως πω: ‘Αν ο πόλεμος δεν πρόκειται να λήξει, ίσως τους στείλω Tomahawk’», είχε δηλώσει πρόσφατα ο Τραμπ.

Κατά τη συνάντηση με τον Τραμπ την Παρασκευή —την τέταρτη πρόσωπο με πρόσωπο φέτος— ο Ζελένσκι αναμένεται να επαναλάβει τα αιτήματά του για αντιαεροπορική άμυνα, όπλα μακρού βεληνεκούς και βοήθεια για την εξεύρεση νέων πηγών ενέργειας. Αναμένεται επίσης να προσφέρει συνεργασία στην κατασκευή drones και στη χρήση του δικτύου πετρελαιαγωγών της χώρας, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει τον Αμερικανό ηγέτη στο πλευρό της Ουκρανίας.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι προτίθεται να επαναλάβει τις εκκλήσεις του προς τον Τραμπ να εντείνει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ένα μέτρο που ο Αμερικανός πρόεδρος διστάζει να υιοθετήσει.