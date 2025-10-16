Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι ολοκλήρωσε μια «πολύ εποικοδομητική» τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Μεγάλη πρόοδος σημειώθηκε στη σημερινή τηλεφωνική συνομιλία» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν εκτενώς τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών μετά τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ είπε ότι ο Πούτιν ευχαρίστησε τη Μελάνια Τραμπ για τη συμβολή της σε δράσεις υπέρ των παιδιών, ενώ στο τέλος της συνομιλίας συμφωνήθηκε να υπάρξει συνάντηση υψηλόβαθμων συμβούλων των δύο προέδρων την επόμενη εβδομάδα.

Της αμερικανικής αντιπροσωπείας θα ηγηθεί ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σημείωσε ο Τραμπ.

Τέλος, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αυτός και ο Πούτιν θα συναντηθούν στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, σε ημερομηνία και τοποθεσία που θα συμφωνηθεί σύντομα.

Σημειώνεται ότι αύριο Παρασκευή ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Τραμπ ευελπιστώντας να λάβει το «πράσινο φως» για την προμήθεια των πυραύλων Tomahawk.

Ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι θα στείλει τους πυραύλους στο Κίεβο αν ο Πούτιν δεν έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

O σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ο Πούτιν διαμήνυσε στον Τραμπ ότι η αποστολή πυραύλων Tomahawk δεν θα αλλάξει την έκβαση του πολέμου αλλά θα πλήξει τη διαδικασία ειρήνευσης και τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η τηλεφωνική συνομιλία πραγματοποιήθηκε μετά από πρωτοβουλία της Ρωσίας.