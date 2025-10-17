Οι δυο μικροαπάτες που κόστισαν... 100 δισεκατομμύρια δολάρια

Σχετικά με την κατάρρευση των First Brands Group και Tricolor Holdings, οι ζημίες που αποκάλυψαν οι περιφερειακές τράπεζες Zions Bancorp και Western Alliance Bancorp φαίνονται μικρές -ένα ποσό δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων, όχι δισεκατομμυρίων.

Παρ' όλα αυτά, η διαδοχική αποκάλυψη υποθέσεων απάτης με δάνεια αναζωπύρωσε τη διαρκή συζήτηση στη Wall Street σχετικά με το αν η εποχή του ανεξέλεγκτου κεφαλαίου πρόκειται να κοστίσει σε τράπεζες και μη τραπεζικά ιδρύματα.

Στην περίπτωση των Zions και Western Alliance, οι φερόμενοι ένοχοι ήταν οι ίδιοι: επενδυτικά κεφάλαια συνδεδεμένα με τους Andrew Stupin και Gerald Marcil, μεταξύ άλλων, δανείστηκαν κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν την αγορά προβληματικών εμπορικών στεγαστικών δανείων, σημειώνει το Bloomberg.

Αγωγή από τη Zions αποκάλυψε ότι η πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της, California Bank & Trust, χορήγησε 60 εκατομμύρια δολάρια στους δανειολήπτες, και ότι έρευνα διαπίστωσε ότι πολλές από τις σημειώσεις και τα υποκείμενα ακίνητα μεταφέρθηκαν σε άλλες οντότητες -κατηγορίες που ο δικηγόρος των Stupin και Marcil δήλωσε ότι οι πελάτες του «αρνούνται κατηγορηματικά».

Οι αποκαλύψεις προστίθενται σε άλλες πρόσφατες επιχειρηματικές καταρρεύσεις, συμπεριλαμβανομένου του δανειστή υποπροϊόντων αυτοκινήτων Tricolor Holdings, ο οποίος υπέβαλε αίτηση πτώχευσης τον περασμένο μήνα, προκαλώντας σχεδόν πλήρη διαγραφή ορισμένων χρεών. Ακολούθησε η κατάρρευση του προμηθευτή ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands Group, που όφειλε πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της Wall Street.

Παρότι οι Zions και Western Alliance ανέφεραν σχετικά μικρές απώλειες από την υποτιθέμενη απάτη, η αντίδραση των επενδυτών στο χρηματιστήριο ήταν πολύ πιο σημαντική: 74 από τις μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες έχασαν πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία την Πέμπτη.

«Αυτή είναι μια βιομηχανία όπου οι επενδυτές -ειδικά οι νεοεισερχόμενοι- τείνουν να ‘πουλάνε πρώτα και να ρωτούν μετά’», ανέφεραν σε σημείωμά τους οι αναλυτές της JPMorgan Chase & Co., Anthony Elian και Michael Pietrini. Οι αναλυτές πρόσθεσαν ότι αναρωτιούνται «γιατί όλα αυτά τα ‘μοναδικά’ πιστωτικά γεγονότα φαίνεται να συμβαίνουν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα».

Ο Brandon Tran, δικηγόρος που εκπροσωπεί τους Stupin και Marcil, δήλωσε ότι οι κατηγορίες κατά των πελατών του είναι «αβάσιμες».

«Είμαστε βέβαιοι ότι μόλις παρουσιαστούν όλα τα στοιχεία, οι πελάτες μας θα απαλλαγούν πλήρως», έγραψε ο Tran σε δήλωση μέσω email. Οι εκπρόσωποι των Western Alliance και Zions αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Ο Jamie Dimon, Διευθύνων Σύμβουλος της JPMorgan, είχε δηλώσει την Τρίτη, πριν από τον τελευταίο γύρο αποκαλύψεων, ότι οι επενδυτές θα πρέπει να είναι «προειδοποιημένοι» για την πιθανότητα εμφάνισης περισσότερων προβλημάτων δανείων.

«Όταν βλέπετε μια κατσαρίδα, πιθανότατα υπάρχουν περισσότερες», είπε ο Dimon μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου της τράπεζάς του και την έκθεση για τη ζημία 170 εκατομμυρίων δολαρίων από την Tricolor. «Όλοι θα πρέπει να είναι προειδοποιημένοι γι’ αυτό».

Οι μεγάλες τράπεζες, όπως η δική του, μπορούν σχετικά εύκολα να απορροφήσουν τέτοιες ζημίες, αλλά τα συνολικά ποσά προκαλούν μεγαλύτερη ανησυχία για τις περιφερειακές τράπεζες, ορισμένες από τις οποίες είχαν αντιμετωπίσει δική τους κρίση λιγότερο από τρία χρόνια πριν.