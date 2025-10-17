Αναβολή των νέων κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις ευρωπαϊκές τράπεζες ζητά η Γαλλία

Η Γαλλία πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση για τρίτη αναβολή των νέων κανόνων που θα επιβάλουν υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις στις τράπεζες, υποστηρίζοντας ότι το τρέχον χρονοδιάγραμμα θα θέσει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ένωσης σε αθεμίτως μειονεκτική θέση, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg υπό τον όρο ανωνυμίας.

Οι κανόνες της θεμελιώδους αναθεώρησης FRTB θα αναγκάσουν τις τράπεζες να διαθέσουν περισσότερα κεφάλαια για τις συναλλαγές τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε νωρίτερα φέτος να αναβάλει τα μέτρα έως το 2027. Στη συνέχεια, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι αναβάλλει τους σχετικούς κανόνες έως το 2028.

Η Γαλλία, έδρα μεγάλων διεθνών τραπεζών με επιχειρήσεις trading, όπως η BNP Paribas και η Societe Generale, ζητά περαιτέρω αναβολή ή ακόμη και πλήρη ακύρωση στην εφαρμογή των νέων κανόνων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Το Παρίσι λέει ότι αυτό είναι απαραίτητο για να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών έναντι των ανταγωνιστριών τους στις ΗΠΑ, όπου το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα παραμένει ασαφές.

Οι Γάλλοι είναι οι μόνοι μέχρι στιγμής που έχουν υποβάλει αίτημα για ακόμη μια καθυστέρηση του FRTB, αλλά το Παρίσι πιστεύει ότι κι άλλες χώρες θα εκφράσουν τελικά παρόμοιες ανησυχίες, με την αφορμή σχετικής τηλεδιάσκεψης που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Bloomberg, η Ευρωπαία επίτροπος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε δήλωσε ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί σχετικά με το FRTB, προκειμένου να αντιμετωπίσει πιθανά ζητήματα ανταγωνιστικότητας.

Σε ανακοίνωσή της νωρίτερα φέτος, η Επιτροπή τόνισε ότι έχει ήδη εφαρμόσει τις περισσότερες από τις παγκόσμιες κεφαλαιακές μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν στη Βασιλεία το 2017.

Η δήλωση ανέφερε επίσης ότι εισάγονται «πιο εξελιγμένες τεχνικές μέτρησης κινδύνου, επιτρέποντας στενότερη ευθυγράμμιση μεταξύ των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των πραγματικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες στις δραστηριότητές τους στις κεφαλαιαγορές».

Τα αμερικανικά σχέδια για την εισαγωγή κεφαλαιακών μεταρρυθμίσεων αναμένεται να ανακοινωθούν στις αρχές της επόμενης χρονιάς.