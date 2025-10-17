#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Ιταλία σχεδιάζει αύξηση 50% στον εφάπαξ φόρο στους πλούσιους ξένους

Τα τελευταία δέκα χρόνια, η Ιταλία έχει γίνει δημοφιλής προορισμός για τους υπερπλούσιους του κόσμου, προκαλώντας αντιδράσεις μεταξύ των απλών Ιταλών που διαμαρτύρονται για αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων.

Δημοσιεύθηκε: 17 Οκτωβρίου 2025 - 16:15

Η Ιταλία σκοπεύει να αυξήσει τον ενιαίο εφάπαξ φόρο στους πλούσιους ξένους που μετακομίζουν στη χώρα κατά 50%, στις €300.000 ετησίως.

Η αύξηση, εφόσον εγκριθεί από το κοινοβούλιο, θα αποτελέσει σοβαρό πλήγμα για τους εύπορους αλλοδαπούς που επιδιώκουν να αποφύγουν τους υψηλότερους φόρους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Τα τελευταία δέκα χρόνια, η Ιταλία -και ειδικότερα η οικονομική της πρωτεύουσα, το Μιλάνο- έχει γίνει δημοφιλής προορισμός για τους υπερπλούσιους του κόσμου. 

Ωστόσο, αυτό έχει προκαλέσει και αντιδράσεις μεταξύ των απλών Ιταλών, οι οποίοι κατηγορούν τους ξένους για την αύξηση των τιμών των ακινήτων και για την επιδείνωση της στεγαστικής κρίσης.

Αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών δήλωσε την Παρασκευή ότι το μέτρο περιλαμβάνεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026, ο οποίος ταυτόχρονα θα μειώνει τη φορολογία για τους εργαζομένους με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Εάν εγκριθεί από το κοινοβούλιο, η αύξηση αυτή θα είναι η δεύτερη που εφαρμόζει η κυβέρνηση Μελόνι στον ενιαίο φόρο. Πέρυσι, είχε ήδη διπλασιαστεί στις €200.000 για τους νέους αφιχθέντες.

