Η Ρωσία καταργεί τους δασμούς στις εισαγωγές καυσίμων

«Η κατάσταση είναι σταθερή, η εγχώρια αγορά είναι πλήρως εφοδιασμένη με πετρελαϊκά προϊόντα. Η κυβέρνηση αποφάσισε να καταργήσει τους δασμούς στις εισαγωγές τους», είπε ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ.

Δημοσιεύθηκε: 17 Οκτωβρίου 2025 - 22:50

Ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία κατάργησε τους δασμούς στις εισαγωγές καυσίμων, αλλά δεν θεωρεί ότι υπάρχει άμεση ανάγκη να αγοράσει καύσιμα από το εξωτερικό, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Rossiya 1.

Ορισμένες περιοχές της Ρωσίας αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε βενζίνη και οι αρχές αναγκάζονται να περιορίσουν τις πωλήσεις καυσίμων έπειτα από σειρά ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διυλιστήρια πετρελαίου.

Ο Νόβακ είπε επίσης ότι η εγχώρια ζήτηση σε πετρελαϊκά προϊόντα έχει μειωθεί.

Ο Νόβακ ανέφερε επίσης ότι η ρωσική κυβέρνηση έχει περιορίσει τις εξαγωγές του ντίζελ για τους μεταπωλητές και παράτεινε την απαγόρευση στις εξαγωγές βενζίνης, μέτρα όπως είπε που αποσκοπούν στο να υπάρξει επιπλέον τροφοδοσία της εγχώριας αγοράς με καύσιμα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

