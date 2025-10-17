#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Αποκλειστικά στην Apple TV η Formula 1 στις ΗΠΑ

Ο τεχνολογικός κολοσσός θα μεταδίδει αποκλειστικά τη Formula 1 στις ΗΠΑ από το 2026. Στα $140 εκατ. τον χρόνο η αξία του ντιλ, σύμφωνα με πηγές των Financial Times.

Δημοσιεύθηκε: 17 Οκτωβρίου 2025 - 17:23

Η Apple εξασφάλισε τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων της Formula 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενισχύοντας περαιτέρω το αθλητικό της περιεχόμενο που ήδη περιλαμβάνει το Major League Soccer και το Major League Baseball.

Η κατασκευάστρια του iPhone υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο 700 εκατ. δολαρίων με την ιδιοκτήτρια της F1, Liberty Media, με έναρξη το 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση της Παρασκευής. To ESPN της Walt Disney ήταν μέχρι τώρα το κανάλι που μετέδιδε αγώνας της F1 στις ΗΠΑ.

Η συμφωνία αξίζει περίπου 140 εκατ. δολάρια τον χρόνο, σύμφωνα με πηγές των Financial Times. Πρόκειται για σημαντική αύξηση σε σχέση με τα 85 εκατ. δολάρια που πλήρωνε το ESPN.

«Αυτή είναι μια εξαιρετικά συναρπαστική συνεργασία τόσο για τη Formula 1 όσο και για την Apple, που θα διασφαλίσει ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να αξιοποιούμε στο έπακρο το αναπτυξιακό μας δυναμικό στις ΗΠΑ, με το κατάλληλο περιεχόμενο και καινοτόμα κανάλια διανομής», δήλωσε σύμφωνα με το Bloomberg ο πρόεδρος της F1, Στέφανο Ντομενικάλι.

Η συμφωνία έρχεται λίγο μετά την κινηματογραφική κυκλοφορία της ταινίας F1: The Movie τον Ιούνιο, με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ. Η ταινία, που έχει αποφέρει σχεδόν $630 εκατομμύρια έσοδα σύμφωνα με τη F1, θα είναι διαθέσιμη για streaming στην Apple TV στις 12 Δεκεμβρίου. Το άθλημα έχει αποκτήσει μεγαλύτερη δημοτικότητα στις ΗΠΑ χάρη στη σειρά του Netflix, Drive to Survive.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με τη Formula 1 και προσφέρουμε στους συνδρομητές του Apple TV στις ΗΠΑ πρόσβαση από την πρώτη σειρά σε ένα από τα πιο συναρπαστικά και ταχύτερα αναπτυσσόμενα αθλήματα στον πλανήτη», δήλωσε ο Έντι Κιου, ανώτερος αντιπρόεδρος υπηρεσιών της Apple.

