Γαλλία: 106.900 λιγότεροι μαθητές στα σχολεία της χώρας

«Στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, 6,155 εκατομμύρια μαθητές εγγράφηκαν σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ήτοι ένας αριθμός μειωμένος κατά 106.900 μαθητές» σε ένα έτος, διαπιστώνεται σε μελέτη της Διεύθυνσης Στατιστικών Ερευνών του υπουργείου Παιδείας της Γαλλίας.

Δημοσιεύθηκε: 18 Οκτωβρίου 2025 - 00:02

Ο αριθμός των μαθητών στα γαλλικά σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (μαθητές ηλικίας 3 έως 10 ετών) μειώθηκε κατά 106.900 παιδιά μέσα σε ένα έτος στην αρχή της σχολικής χρονιάς (-1,7%) και καταγράφει μείωση επίσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (11 έως 18 έτη), αντανακλώντας την πτώση της γεννητικότητας στη Γαλλία, επισημαίνεται σε μια έκθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Η μείωση είναι πιο αξιοσημείωτη στο δημοτικό σχολείο (6 έως 10 έτη) σε σχέση με το νηπιαγωγείο (3 έως πέντε έτη), διευκρινίζεται στην έρευνα.

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εγγράφηκαν 5,621 εκατομμύρια μαθητές στην έναρξη της σχολικής χρονιάς 2025, ήτοι 14.700 λιγότεροι μαθητές σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά (-0,3%).

Η πτώση αυτή προέρχεται κυρίως από το γυμνάσιο (11 έως 15 έτη) όπου ο αριθμός των μαθητών μειώνεται «λόγω των επιπτώσεων της δημογραφικής εξασθένισης».

Στο Λύκειο (16 έως 18 έτη), «ένας δημογραφικός αντίκτυπος οδηγεί, αντιθέτως, στην αύξηση του αριθμού των μαθητών», καθώς η γενιά του 2010, «πιο πολυάριθμη σε σύγκριση με τις προηγούμενες», εισέρχεται στο Λύκειο, τονίζει η Depp.

Ο νέος υπουργός Παιδείας της Γαλλίας Εντουάρ Ζεφρέ ανέφερε χθες πως το σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026 προβλέπει περίπου 4.000 περικοπές θέσεων εργασίας εκπαιδευτικών, που συνδέονται με τη μείωση του πληθυσμού.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

