Τραμπ: Θα συζητήσω με Ζελένσκι για τους Τomahawk

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα συζητήσει με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι τη χθεσινή του συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Τα πράγματα πηγαίνουν καλά» τόνισε ο Τραμπ σε δηλώσεις πριν από τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, λέγοντας ότι πιστεύει ότι ο Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο, χωρίς να αποκλείει, ωστόσο, το ενδεχόμενο να θέλει απλώς να κερδίσει χρόνο.

«Ναι» απάντησε ο Τραμπ όταν τον ρώτησαν εάν ανησυχεί για την πιθανότητα να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο ο Πούτιν. «Είναι πιθανό. Ναι, λίγο χρόνο», πρόσθεσε. «Αλλά νομίζω ότι αντιλαμβάνομαι τέτοιου είδους τεχνάσματα. Πιστεύω ότι θέλει μια συμφωνία», επανέλαβε.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να προμηθεύσουν οι ΗΠΑ την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk, ο Τραμπ είπε ότι θα συζητήσει το ζήτημα με το Ζελένσκι αλλά υπογράμμισε ότι ελπίζει ο πόλεμος να λήξει χωρίς τους Tomahawk.

O πρόεδρος των ΗΠΑ επισήμανε πάντως ότι οι ΗΠΑ έχουν ανάγκη τους Tomahawk και «αυτό είναι ένα πρόβλημα». «Έχουμε ανάγκη τους Tomahawk και χρειαζόμαστε πολλά άλλα πράγματα που στέλνουμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην Ουκρανία. Τους έχουμε στείλει πολλά» δήλωσε.

Ο Τραμπ σημείωσε ακόμα ότι η Βουδαπέστη επελέγη για τη συνάντηση με τον Πούτιν «επειδή μας αρέσει ο Όρμπαν».

Ο Ζελένσκι είπε από την πλευρά του στον Τραμπ ότι με τη βοήθειά του ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει. Ο ίδιος σημείωσε ακόμα ότι είχε σήμερα συναντήσεις με εκπροσώπους αμερικανικών εταιρειών από τον τομέα της ενέργειας και της άμυνας.

«Χρειαζόμαστε μια εκεχειρία» τόνισε ο Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι το πιο σημαντικό για τους Ουκρανούς είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας και εκτίμησε ότι ο Τραμπ έχει την ευκαιρία να βάλει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο.

Υπογράμμισε πάντως ότι η Ουκρανία έχει ανάγκη τους πυραύλους Tomahawk.