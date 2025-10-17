#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Παραιτείται από τους βασιλικούς τίτλους του ο πρίγκιπας Άντριου

Στη σκιά των αποκαλύψεων για σχέσεις με τον σεξουαλικό εγκληματία Επστάιν και με Κινέζους κατασκόπους, αποποιείται σειρά τίτλων και αξιωμάτων, όπως του «δούκα της Υόρκης», αλλά η ιδιότητα του πρίγκιπα δεν χάνεται...

Δημοσιεύθηκε: 17 Οκτωβρίου 2025 - 21:33

Ο πρίγκιπας Άντριου ανακοίνωσε ότι παραιτείται από όλους τους τίτλους του, συμπεριλαμβανομένου του δούκα της Υόρκης, ύστερα από σχετική συμφωνία με τον βασιλιά Κάρολο. Σε δήλωσή του, τόνισε ότι οι «συνεχιζόμενες κατηγορίες» εναντίον του αποσπούν την προσοχή από το έργο της βασιλικής οικογένειας.

Η απόφαση λήφθηκε μετά από νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Επστάιν και με Κινέζους αξιωματούχους που φέρονται να εμπλέκονται σε κατασκοπεία. Ο Άντριου θα αποποιηθεί και τη συμμετοχή του στο Τάγμα της Περικνημίδας, αλλά παραμένει πρίγκιπας, ως γιος της βασίλισσας Ελισάβετ Β'.

Τίτλο χάνει και η πρώην σύζυγός του Σάρα, η οποία θα αποκαλείται πλέον απλώς Σάρα Φέργκιουσον.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται εξαιρετικά σκληρό πλήγμα για τον πρίγκιπα, καθώς προηγήθηκε έντονη πίεση από τον βασιλιά και το Παλάτι, σημειώνει το BBC.

