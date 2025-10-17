#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αφγανιστάν: Δέκα νεκροί και 12 τραυματίες από τους πακιστανικούς βομβαρδισμούς στην επαρχία Πακτίκα

«Από το αεροπορικό πλήγμα στην περιφέρεια Αργούν, 10 πολίτες σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν» είπε η πηγή αυτή μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Αφγανιστάν: Δέκα νεκροί και 12 τραυματίες από τους πακιστανικούς βομβαρδισμούς στην επαρχία Πακτίκα

Δημοσιεύθηκε: 17 Οκτωβρίου 2025 - 23:32

Δέκα άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν απόψε, από τους πακιστανικούς βομβαρδισμούς στην επαρχία Πακτίκα, στο δυτικό Αφγανιστάν, που συνορεύει με το Πακιστάν, ανέφερε ένα στέλεχος τοπικού νοσοκομείου.

«Από το αεροπορικό πλήγμα στην περιφέρεια Αργούν, 10 πολίτες σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν» είπε η πηγή αυτή μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Μεταξύ των νεκρών είναι και δύο παιδιά.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το Αφγανιστάν κατηγορεί το Πακιστάν ότι παραβίασε την κατάπαυση του πυρός

Η Τεχεράνη χαιρετίζει την εκεχειρία μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν

ΟΗΕ: Ο Γενικός Γραμματέας χαιρετίζει την προσωρινή εκεχειρία Πακιστάν- Αφγανιστάν

Αφγανιστάν: Εκρήξεις στην Καμπούλ, τουλάχιστον πέντε νεκροί και 35 τραυματίες

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο