Υποβάθμισε τη Γαλλία σε Α+ η S&P

Δημοσιεύθηκε: 17 Οκτωβρίου 2025 - 23:18

Σε υποβάθμιση του αξιόχρεου της Γαλλίας σε Α+ από ΑΑ- προχώρησε η Standard and Poor's, θέτοντας σταθερό outlook, μετά τη δυσκολία της κυβέρνησης Μακρόν να περάσει τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις στον προϋπολογισμό. 

Οπως επισημαίνει ο οίκος, παρά την κατάθεση εν τέλει του προϋπολογισμού στη βουλή, παραμένει η αυξημένη αβεβαιότητα για τα προβλήματα της γαλλικής κυβέρνησης στο μέτωπο της οικονομίας. 

Ενώ θεωρεί ότι ο στόχος για έλλειμμα 5,4% του ΑΕΠ θα επιτευχθεί, θεωρεί ότι η σύγκλιση του προϋπολογισμού θα είναι ηπιότερη από ότι αναμενόταν

Το χρέος της γαλλικής κυβέρνησης αναμένεται να αυξηθεί στο 121% του ΑΕΠ το 2028, από 112% πέρυσι.  

