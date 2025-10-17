Υποβάθμισε τη Γαλλία σε Α+ η S&P

Σε υποβάθμιση του αξιόχρεου της Γαλλίας σε Α+ από ΑΑ- προχώρησε η Standard and Poor's, θέτοντας σταθερό outlook, μετά τη δυσκολία της κυβέρνησης Μακρόν να περάσει τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις στον προϋπολογισμό.

Οπως επισημαίνει ο οίκος, παρά την κατάθεση εν τέλει του προϋπολογισμού στη βουλή, παραμένει η αυξημένη αβεβαιότητα για τα προβλήματα της γαλλικής κυβέρνησης στο μέτωπο της οικονομίας.

Ενώ θεωρεί ότι ο στόχος για έλλειμμα 5,4% του ΑΕΠ θα επιτευχθεί, θεωρεί ότι η σύγκλιση του προϋπολογισμού θα είναι ηπιότερη από ότι αναμενόταν.

Το χρέος της γαλλικής κυβέρνησης αναμένεται να αυξηθεί στο 121% του ΑΕΠ το 2028, από 112% πέρυσι.